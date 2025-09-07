Zwrot ws. wybuchu w Rembertowie. Przerażające odkrycie w domu poszkodowanych

Zwrot ws. wybuchu w Rembertowie. Przerażające odkrycie w domu poszkodowanych
"W mieszkaniu rannych we wczorajszym wybuchu w Rembertowie, ŻW ujawniła znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych" - przekazała Żandarmeria Wojskowa w oświadczeniu opublikowanym na platformie X. Sytuacja okazała się być na tyle groźna, że mundurowi zdecydowali o ewakuacji okolicznych mieszkańców.

"W mieszkaniu rannych we wczorajszym wybuchu w Rembertowie, Żandarmeria Wojskowa ujawniła znaczne ilości materiałów wybuchowych oraz pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych" - przekazała ŻW za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

 

"Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o ewakuacji budynków w okolicy ul. Zawiszaków" - napisano w dalszej części komunikatu.

 

ŻW dodała, że "na miejscu zdarzenia czynności prowadzą: Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz patrol saperski".

 

