W stawie w miejscowości Drobnice pod Wieluniem (woj. łódzkie) odnaleziono zatopiony samochód. W środku były ciała dwóch mężczyzn. Jak się okazało byli to druhowie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

W sobotę rano służby zostały powiadomione o samochodzie osobowym zanurzonym w stawie na jednym z pól w miejscowości Drobnice w gminie Osjaków pod Wieluniem. Po wyciągnięciu citroena okazało się, że w środku znajdowały się biała dwóch mężczyzn.

Okazało się, że wypadek jest tragedią dla społeczności lokalnej. "W zdarzeniu tym zginęło dwóch druhów naszej jednostki" - przekazali strażacy ochotnicy z Drobnic.

"Prosimy wszystkie jednostki OSP o opuszczenie flagi państwowej do połowy masztu" - dodali i przekazali, że niedziela jest dla nich dniem żałoby.

Drobnice. Samochód w stawie. W środku ciała mężczyzn

Podczas akcji ratunkowej strażacy wydobyli z pojazdu ciała dwóch mężczyzn w wieku 18 i 35 lat. Policja podała w komunikacie, że obaj to mieszkańcy powiatu wieluńskiego.

ZOBACZ: Groźny wypadek pod Oławą. Ambulans wypadł z drogi i dachował

- Na miejsce wysłano płetwonurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa z Piotrkowa Trybunalskiego. Przeszukali zbiornik, ponieważ nie było pewności, ile osób podróżowało pojazdem. Nikogo więcej jednak nie odnaleziono w wodzie - powiedział rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii

Na razie nie wiadomo, jak pojazd znalazł się w stawie. Ma to wyjaśnić prowadzone pod nadzorem prokuratora dochodzenie policyjne.

Śledczy na miejscu wykonali czynności procesowe, dokonując m.in. oględzin, zabezpieczając ślady oraz ustalając i przesłuchując świadków. "Zebrany materiał dowodowy posłuży do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia" - przekazała w policyjnym komunikacie asp. sztab. Katarzyna Grela.