Współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca oceniła, że zapowiedzi premiera dotyczące zmian w resorcie zdrowia nie naprawią dziury budżetowej. - Dopóki nie zaczniemy rozwiązywać tego problemu, a nie mydlić ludziom oczu, to będziemy mieli tak naprawdę coraz gorzej finansowaną ochronę zdrowia - powiedziała w programie "Gość Wydarzeń".

W niedzielnym wydaniu "Gościa Wydarzeń" współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca skomentowała jedną z obietnic premiera Donalda Tuska, który podczas lipcowej rekonstrukcji rządu zapowiadał "odpolitycznienie" w Ministerstwie Zdrowia oraz wzrost wydatków na ochronę zdrowia.

- To jest wymiana ludzi na stanowiskach, ale dopóki nie będą szły za tym pieniądze, a nie idą - wbrew temu, co mówi premier, to tej zmiany nie będzie - podkreśliła w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Dziura w budżecie na ochronę zdrowia. "Brakuje 20 miliardów"

Owca podkreśliła, że w związku z inflacją oraz rosnącymi potrzebami w budżecie na zdrowie brakuje 20 miliardów. - Widzimy kolejne oddziały, które zapowiadają, że nie będą przyjmować pacjentów na przykład na onkologię - wskazała.

Do posłów partii Razem mają również trafiać zgłoszenia od szpitali, o tym, że nie mają pieniędzy, żeby płacić swoim pracownikom. - Widzimy to, że tych pieniędzy po prostu brakuje - podkreśliła.

ZOBACZ: Zmiany w resorcie zdrowia. Premier wskazał datę

- Koalicja rządząca o tym głośno nie mówi, ale problem polega na tym, (...) że te pieniądze, których brakuje w tych ostatnich miesiącach teraz, one nie resetują się magicznie dlatego, że uchwalimy budżet na następny rok - dodała.

WIDEO: Współprzewodnicząca Razem krytycznie o działaniach rządu. "Mydlenie ludziom oczu"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Jak zaznaczyła w pierwszym kwartale budżetu na 2026 rok to będzie wydawanie pieniędzy na nadwykonania, i dopiero tak naprawdę po pierwszym kwartale dowiemy się, ile pieniędzy brakuje. - Gwarantuję państwu, że to będzie więcej niż w tym roku - zaznaczyła.

- Dopóki nie zaczniemy rozwiązywać tego problemu, a nie mydlić ludziom oczu, to będziemy mieli tak naprawdę coraz gorzej finansowaną ochronę zdrowia - podsumowała polityk.

Skąd pieniądze na ochronę zdrowia? Liderka Razem o dwóch nowych podatkach

Współprzewodnicząca partii Razem podkreśliła też, że postulaty ugrupowania nie są rewolucyjne. - Nie mówimy o tym, że chcemy zrobić nagle rewolucję, żeby było 100 razy lepiej. Mówimy o tym, że chcemy utrzymać ten nieidealny stan, który mamy teraz - powiedziała.

Jej zdaniem państwo powinno zrewidować to, w jaki sposób są wydawane pieniądze. - Powinniśmy kształtować wydatki państwa na podstawie podatków - wskazała.

ZOBACZ: Kłótnia o edukację zdrowotną. Ostre słowa minister edukacji

Dodała, że budżet na ochronę zdrowia mógłby zostać zasilony m.in. poprzez podatek cyfrowy proponowany przez lidera partii Razem Adriana Zandberga, który miałby być nałożony na zagraniczne koncerny medialne działające w Polsce.

Ponadto przypomniała także o propozycji wprowadzenia podatku antyspekulacyjnego. - Dlaczego państwo boi się tych, którzy inwestują w betonowe złoto? Dlaczego boi się tych, którzy mają prosty zysk kosztem młodego pokolenia? - skwitowała.

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.