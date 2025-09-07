Wiadomo, kto najczęściej donosi. Skarbówka zalewana zgłoszeniami
Rzetelne rozliczanie się z fiskusem to jeden z obowiązków wobec państwa. Kontrolerzy starają się wychwycić tych, którzy działają w szarej strefie. Często mogą liczyć na pomoc w postaci zgłoszeń od obywateli. Skala zjawiska jest całkiem spora.
Skarbówka regularnie otrzymuje sygnały od obywateli, którzy zwracają uwagę na nieprawidłowości związane z rozliczeniami podatkowymi. W 2023 roku urzędnicy odnotowali blisko 46 tysięcy takich zgłoszeń - informuje dziennik "Fakt". Najwięcej zawiadomień napływa z Mazowsza, Dolnego Śląska oraz Małopolski.
Zauważalna jest pewna regularność, związana z tym, kto i kiedy wysyła do fiskusa informacje.
Dziesiątki tysięcy donosów. Kiedy i kto składa je najczęściej?
Zgłoszenia do skarbówki najczęściej pojawiają się w okresach, gdy wybrane grupy osób mogą w krótkim czasie uzyskać większe korzyści finansowe. Przykładem są święta i uroczystości, takie jak śluby czy komunie, kiedy goście przekazują celebrującym koperty z gotówką.
Więcej zawiadomień napływa również podczas składania rocznych zeznań podatkowych, w szczycie sezonu turystycznego czy w trakcie ferii, kiedy częściej dochodzi do niekorzystnych transakcji związanych z wynajmem czy usługami.
Jak informuje "Fakt", najczęściej zgłoszenia trafiają od kontrahentów, którzy są niezadowoleni z rozliczeń z przedsiębiorcami. Częstym przypadkiem są również doniesienia od klientów dotyczące niewłaściwych zachowań sprzedawców. Zdarza się też, że zgłoszenie składa członek rodziny na krewnego lub były małżonek.
W rozmowie z dziennikiem Magda Kobos z krakowskiej IAS przyznała, że część pism wyraźnie wskazuje na autorstwo krewnych lub bliskich znajomych zgłaszanej osoby.
O czym najczęściej dowiaduje się urząd skarbowy?
Jedne z najczęstszych powodów zgłoszeń do urzędu skarbowego dotyczą:
- wynajmu nieruchomości
- prowadzenia działalności gospodarczej
- zatrudniania "na czarno"
- niewystawiania paragonów lub faktur.
Często zgłaszają się również pracownicy, którzy zauważyli błędne informacje o swoich dochodach lub pobranych zaliczkach w deklaracjach podatkowych. Nawet pojedynczy, krótki sygnał może przyczynić się do wszczęcia kontroli, ponieważ regionalne Izby Administracji Skarbowej zapewniają, że każda wiadomość traktowana jest poważnie.
Nieprawidłowości podatkowe. Jak o nich powiadomić?
Krajowa Administracja Skarbowa stawia sprawę jasno. "Skuteczna walka z przestępczością to więcej pieniędzy w krajowym budżecie na drogi, szkoły, szpitale i inne wydatki publiczne" - podkreślają urzędnicy. Z tego powodu KAS apeluje, aby podzielić się posiadanymi informacjami o ewentualnych nadużyciach.
Aby zawiadomienie było łatwiejsze, uruchomiono całodobową bezpłatną infolinię (nr tel. 800 060 000).
Możliwy jest też kontakt drogą mailową (powiadomKAS@mf.gov.pl) albo skorzystanie z dostępnego w portalu gov.pl formularza zgłoszeniowego. Istnieje ponadto aplikacja mobilna e-Paragony, dzięki której można pozostawić wiadomość o nieotrzymanym dowodzie zakupu.