"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Polska Marcin Boniecki / polsatnews.pl

Jak co niedzielę, Bogdan Rymanowski zaprasza gości na "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja programu od godz. 9:55 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:

  • Krzysztof Bosak (Konfederacja)
  • Radosław Fogiel (PiS)
  • Marcin Przydacz (Kancelaria Prezydenta)
  • Marek Sawicki (PSL)
  • Michał Szczerba (KO)
  • Andrzej Szejna (Nowa Lewica)

Poprzednie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

WIDEO: Prezydent Radomia o katastrofie F-16. "Bałem się słów wicepremiera"
Czytaj więcej
POLSKAŚNIADANIE RYMANOWSKIEGO W POLSAT NEWS I INTERII

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 