"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
Polska Marcin Boniecki / polsatnews.pl
Jak co niedzielę, Bogdan Rymanowski zaprasza gości na "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja programu od godz. 9:55 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Krzysztof Bosak (Konfederacja)
- Radosław Fogiel (PiS)
- Marcin Przydacz (Kancelaria Prezydenta)
- Marek Sawicki (PSL)
- Michał Szczerba (KO)
- Andrzej Szejna (Nowa Lewica)
