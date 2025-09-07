"Pierwszy raz od początku wojny". Rosjanie uderzyli w siedzibę rządu

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został budynek rządowy. To pierwsza taka sytuacja od początku wojny - poinformowała premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Szefowa rządu zaapelowała o wzmocnienie sankcji, zwłaszcza na rosyjską ropę i gazu, by zatrzymać machinę wojenną Kremla.

"Po raz pierwszy w wyniku wrogiego ataku uszkodzono budynek rządu, dach i górne piętra. Strażacy gaszą pożar. Dziękuję im za tę pracę. Budynki odbudujemy, ale utraconych istnień ludzkich nie da się przywrócić. Wróg codziennie terroryzuje i zabija naszych ludzi w całym kraju" - przekazała Swyrydenko w mediach społecznościowych.

"Odbudujemy to, co zostało zniszczone. Ale straconych istnień nie da się przywrócić. Rosja nadal terroryzuje i morduje naszych ludzi każdego dnia" - dodała szefowa rządu.

Zaapelowała również o wzmocnienie sankcji, zwłaszcza na rosyjską ropę i gazu, by zatrzymać machinę wojenną Kremla. "Świat musi odpowiedzieć na ten terror nie tylko słowami, ale zdecydowanymi działaniami" - napisała Swyrydenko.

Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Peczerskiej - w której mieści się siedziba rządu - wybuchł pożar w wyniku prawdopodobnego zestrzelenia bezzałogowego statku powietrznego. Na miejscu pracują strażacy.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Kijów, są ofiary śmiertelne

W nocnym ataku przeprowadzonym przez Rosję na stolicę Ukrainy śmierć poniosły dwie osoby, w tym roczne dziecko. Rannych zostało 15 osób.

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w nocy ratownicy medyczni zostali wezwani m.in. do dzielnicy Darnica, na wschód od Dniepru, gdzie czteropiętrowy budynek mieszkalny zapalił się od odłamków zestrzelonych dronów. Kliczko napisał w aplikacji Telegram, że hospitalizowane zostały ciężarna kobieta i dwie inne ranne osoby.

Odłamki drona spowodowały również pożary na dachach czterech wysokopiętrowych budynków w dzielnicy Swiatoszyńskiej w zachodniej części Kijowa. Portal RBK-Ukraina podał, że dwa wielopiętrowe budynki zostały częściowo zniszczone.