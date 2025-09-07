Rosjanie masowo zakłócają sygnały nawigacyjne samolotów, które przelatują nad wschodnimi regionami Unii Europejskiej - wynika z raportu Szwedzkiej Agencji Transportu, któremu przyjrzały się media. Niemal co czwarty samolot znajdujący się w przestrzeni powietrznej nad Polską, krajami bałtyckimi, Finlandią i Szwecją padł ofiarą takich ataków.

Szwedzka Agencja Transportu wspólnie z innymi agencjami lotniczymi z krajów regionu, przekazała w raporcie przygotowanym dla Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, że od stycznia do kwietnia 2025 roku około 123 tys. lotów w Europie zostało zakłóconych. Sprawcami ataków na systemy nawigacyjne mieli być Rosjanie.

Z dokumentu, któremu przyjrzeli się dziennikarze szwedzkiego nadawcy publicznego SVT, wynika, że Rosja stwarza coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa.

Raport: Rosjanie utrudniają żeglugę powietrzną

Z raportu wynika, że tylko w kwietniu tego roku ponad 27 proc. lotów we wspomnianej przestrzeni powietrznej zostało zakłóconych, a w niektórych regionach odsetek ten przekroczył nawet 42 proc.

Rosjanie atakują nie tylko systemy nawigacyjne. Wysyłają też fałszywe komunikaty o pozycji samolotów oraz zakłócają systemy, które odpowiadają za śledzenie trasy przelotu statków powietrznych.

Eksperci zlokalizowali stacje zakłócające w Rosji

Skąd wiadomo, że za ostatnimi awariami stają Rosjanie? Z raportu wynika, że eksperci zlokalizowali urządzenia zakłócające m.ni. w Kaliningradzie, Sankt Petersburgu, Smoleńsku i Rostowie.

- Uważamy, że sytuacja jest poważna, ponieważ obserwujemy ciągły wzrost zakłóceń, a nie ich spadek - powiedział Andreas Holmgren, kierownik działu w Szwedzkiej Agencji Transportu, cytowany przez SVT.

Portal belsat.eu przypomniał, że europejskie urzędy i agencje lotnicze wydały specjalne komunikaty, w których ostrzegają pilotów przed zagrożeniem. Zaapelowały też do linii lotniczych o zwiększenie gotowości do reagowania na takie zdarzenia.

Źródło: Belsat.eu