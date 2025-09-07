Rosja uderzyła w Kijów. Są ofiary śmiertelne

Świat Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP
InfoR00M/guillaume_ptak/X
Rosyjski atak na Kijów. Co najmniej dwie osoby nie żyją

Rosja znów uderzyła w Kijów. Ukraińscy urzędnicy poinformowali, że w ataku zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych. Wśród zabitych było roczne dziecko. Zestrzelone drony spowodowały pożary w kilku wieżowcach na zachodzie i wschodzie miasta. W obliczu zagrożenia atakami lotniczymi zachodniego regionu Ukrainy, Polska poderwała własne i sojusznicze samoloty, aby zapewnić bezpieczeństwo powietrzne.

Ratownicy medyczni zostali wezwani do dzielnicy Darnica, na wschód od Dniepru, gdzie czteropiętrowy budynek mieszkalny zapalił się od odłamków dronów zniszczonych w nocnym ataku, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.

 

Ukraińscy urzędnicy poinformowali, że w ataku zginęły co najmniej dwie osoby, a 11 zostało rannych. Wśród zabitych było roczne dziecko, którego ciało zostało wykopane spod gruzów przez ratowników - poinformował Tymur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji miejskiej.

 
Według mera Witalija Kliczki rosyjskie drony uderzyły w czteropiętrowe budynki mieszkalne w rejonach Swiatoszyńskim i Darnickim w Kijowie.

 

Świadkowie Reutersa słyszeli serię eksplozji, które wstrząsały miastem - odgłosy przypominały odgłosy działań jednostek obrony przeciwlotniczej.

 

Wybuchł też pożar na dachu budynku administracyjnego w dzielnicy peczerskiej w Kijowie po rosyjskim ataku na miasto - poinformował w mediach społecznościowych Timur Tkaczenko, szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy. Świadkowie Reutersa widzieli gęsty dym unoszący się z głównego budynku ukraińskiego rządu.

Wojna w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

Po północy większość Ukrainy była objęta alertem lotniczym po tym, jak ukraińskie siły powietrzne ostrzegły przed rosyjskimi atakami rakietowymi i dronami.

 

Dziesiątki eksplozji wstrząsnęły środkowoukraińskim miastem Krzemieńczuk, powodując przerwy w dostawie prądu w niektórych jego częściach, poinformował mer Witalij Małecki na Telegramie.

 

W obliczu zagrożenia atakami lotniczymi zachodniego regionu Ukrainy, Polska uruchomiła własne i sojusznicze samoloty, aby zapewnić bezpieczeństwo powietrzne, poinformowało dowództwo operacyjne polskich sił zbrojnych.

 

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało już zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń Federacji Rosyjskiej na cele w Ukrainie.

