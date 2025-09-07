Po deszczowym i burzowym weekendzie początek tygodnia również nie przyniesie stabilnej aury. Nad Polską wciąż zalegać będą fronty atmosferyczne, które sprowadzą kolejne burze - miejscami gwałtowne, z gradem, ulewami i silnym wiatrem. Najbardziej narażone na niebezpieczne zjawiska będzie południe kraju.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże w centrum. Na wschodzie, północy i w centrum lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu mogą przejść burze, choć będzie ich mniej niż w ciągu dnia.

Zjawiska mogą przynieść intensywne opady deszczu do 15-25 mm. Miejscami wystąpią zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura spadnie do 11-15 st., a w rejonach podgórskich do 6-10 st. Wiatr słaby, z przewagą kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na poniedziałek. Niebezpieczne zjawiska nad Polską

Poniedziałek przyniesie rozpogodzenie na północy i wschodzie kraju, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, a w centrum i na południu także burze, miejscami z gradem.

Podczas burz suma opadów może wynieść do 25 mm, a lokalnie na południu nawet 30 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, w czasie burz w porywach do 65 km/h.

ZOBACZ: Zerwane dachy, zalane ulice. Krajobraz po burzach

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. nad morzem i w rejonie Zakopanego, przez 23-25 st. w większości kraju, do 26-27 st. na Podkarpaciu. Najchłodniej będzie w kotlinach sudeckich i na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą 19-21 st.

W nocy z poniedziałku na wtorek słupki rtęci spadną do 11-14 st., nad morzem do 16 st., a w rejonach podgórskich do 8-10 st.

IMGW ostrzega. Gęsta mgła znacznie ograniczy widoczność

W poniedziałek rano prognozowane jest również inne niebezpieczne zjawisko atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą, która pojawi się na południu kraju.

Alerty wydano dla części województw dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Uważać powinni szczególnie kierowcy - widzialność miejscami może spaść nawet do 100 metrów.

Ostrzeżenie to obowiązuje od niedzieli wieczorem do poniedziałku rano, do godziny 9:30.