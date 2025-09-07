Premier Japonii zrezygnował ze stanowiska. W tle umowa z USA

Świat Marcin Boniecki / polsatnews.pl / PAP
Premier Japonii zrezygnował ze stanowiska. W tle umowa z USA
PAP/EPA/TORU HANAI / POOL
Premier Shigeru Ishiba zrezygnował ze swojej funkcji

Niecały rok po objęciu urzędu premier Japonii Shigeru Ishiba podał się w niedzielę do dymisji. Za powód swojej decyzji podał porozumienie celne zawarte ze Stanami Zjednoczonymi. Od objęcia władzy jesienią zeszłego roku koalicja Ishiby straciła większość w obu izbach parlamentu.

Reuters za powód decyzji Ishiby podał chęć utrzymania jedności w swojej Partii Liberalno-Demokratycznej. Były premier musiał ostatnimi czasy mierzyć się z krytyką ze strony prawego skrzydła ugrupowania.

 

ZOBACZ: "Straciliśmy ich". Zaskakująca reakcja Trumpa na wydarzenia z Chin

 

Krótkie rządy Ishiby przypadły na okres napięć w relacjach handlowych między Japonią i USA. W ubiegłym tygodniu rząd zawarł umowę z Waszyngtonem, w której Japonia zobowiązała się do zainwestowania 550 mld dolarów w USA w zamian za niższe amerykańskie cła na kluczowy w gospodarce kraju sektor motoryzacyjny.

 

Obawy związane z niepewnością polityczną doprowadziły w zeszłym tygodniu do wyprzedaży jena - przypomniał Reuters.

Premier Japonii podał się do dymisji

68-letni Ishiba, który nim stanął na czele rządu, pięciokrotnie aspirował do objęcia tego stanowiska, w swojej prawie 40-letniej karierze politycznej zajmował się głównie kwestiami bezpieczeństwa i odrodzeniem japońskich społeczności wiejskich.

 

ZOBACZ: Podatek cyfrowy. Trump grozi nałożeniem ceł

 

Uważany za eksperta w dziedzinie polityki obronnej, proponował azjatycką wersję NATO i sojusz bezpieczeństwa między Japonią a USA na równiejszych zasadach. Opowiadał się za bardziej asertywną polityką zagraniczną i większym niezależnością od USA.

 

Od 2002 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego Agencji Obrony w gabinecie premiera Junichiro Koizumiego. Następnie w latach 2007-2008 był ministrem obrony, później przez rok pełnił funkcję ministra rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, a w latach 2014-2016 był szefem resortu odpowiedzialnego za rewitalizację obszarów wiejskich.

WIDEO: Powitanie Alaksandra Łukaszenki w Chinach
Czytaj więcej
DYMISJAJAPONIAPARTIA LIBERALNO-DEMOKRATYCZNAPREMIER JAPONIISHIGERU ISHIBAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 