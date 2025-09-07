Dwóm Amerykanom dopisało wyjątkowe szczęście - udało im się rozbić kumulację Powerball wartą 1,79 miliarda dolarów. Wygraną będą musieli się podzielić, jednak wciąż wzbogacą się o zawrotne kwoty. Kupon kupiony za zaledwie dwa dolary przyniesie im ponad 400 milionów dolarów.

Gigantyczna wygrana padła w sobotnim losowaniu Powerball w USA. Dwa kupony - jeden zakupiony w Teksasie, drugi w Missouri - pasowały do zwycięskich liczb, dzięki czemu ich właściciele podzielą się rekordową kumulacją w wysokości 1,79 miliarda dolarów, czyli ok. 6,5 miliarda złotych. To druga najwyższa nagroda w historii gry.

Szczęśliwe okazały się białe kule z numerami: 11, 23, 44, 61, 62, a czerwoną kulą Powerball okazała się liczba 17.

ZOBACZ: Cztery wygrane w loterii. Emeryt z Kanady prawdziwym szczęściarzem

Jak podaje organizator gry szacowana wartość gotówkowa jackpota wynosi 820,6 miliona dolarów. Dwaj szczęśliwcy będą mogli wybrać między rentą dożywotnią - o łącznej wartości 893,5 milionów dolarów wypłacaną w 30 ratach (pierwsza natychmiast, a kolejne z 5-procentową podwyżką każdego roku) - a jednorazową wypłatą w wysokości 410,3 milionów dolarów.

Gigantyczne wygrane w Powerball. Szczęście dopisało wielu osobom

Nie tylko główni zwycięzcy mają powody do radości. Tego dnia 18 graczy zdobyło po milion dolarów, dopasowując pięć białych kul, a kolejnych dwóch graczy zgarnęło po dwa miliony dolarów, wybierając opcję Power Play.

Gratulacje zwycięzcom złożył prezes Powerball Matt Strawn. - Każdy los dawał graczom szansę na wygraną, a jednocześnie wspierał ważne programy i usługi publiczne w ich społecznościach - i to jest warte świętowania - podkreślił.

ZOBACZ: Wielka wygrana w punkcie Lotto. Wystarczyła jedna zdrapka

Kupony Powerball kosztują dwa dolary i można je kupić w 45 stanach, Dystrykcie Kolumbii, Portoryko oraz na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Szanse na trafienie jackpota wynoszą 1 do 292,2 miliona.

Sobotnia wygrana nie jest jednak najwyższą w historii - ta padła w listopadzie 2022 roku w Kalifornii i wyniosła 2,04 miliarda dolarów.