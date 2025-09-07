Właściciel pola w miejscowości Majdan-Sielec pod Zamościem, na którym rozbił się dron, przekazał w rozmowie Polsat News, że znajdowały się na nim rosyjskie napisy. - Tam były takie elementy... jakby kamerka - relacjonował pan Roman. Cały czas nie wiadomo, jaki typ bezzałogowca spadł na Lubelszczyźnie. Tymczasem resort obrony utrzymuje, że jest to dron "nienoszący żadnych cech wojskowych".

W sobotę wieczorem w miejscowości Majdan-Sielec pod Zamościem właściciel jednego z pól podczas prac znalazł szczątki drona.

- Pojechałem po siano i on już tam leżał, ale musiał w nocy spaść - mówił Polsat News pan Roman. Wyjaśnił, że kilkanaście godzin wcześniej, około godz. 2 w nocy z piątku na sobotę, jego samego i członków jego rodziny obudził "świst".

Dron rozbił się pod Zamościem. Świadek mówi o rosyjskich napisach i kamerce

Po znalezieniu szczątków bezzałogowca wezwał służby, które pojawiły się na miejscu po niespełna kwadransie. Rolnik zdążył przyjrzeć się urządzeniu, które rozbiło się na jego polu. Z jego relacji wynika, że nie był to dron przemytniczy, jak sugerowały do tej pory służby. - Ja bym z tym dyskutował. Tam były takie element... jakby kamerka jakaś, coś takiego, może być szpiegowski - ocenił.

- Były jakieś napisy cyrylicą. Duża było części styropianowych, ale były i metalowe - silnik, jakieś układy scalone - opowiadał pan Roman.

Poza tym - jak zauważył- gdyby bezzałogowiec służył przemytnikom, to znaleziono by przy nim jakąś kontrabandę.

Rolnik dopytywany o przypadki rozbijających się w Polsce dronów i rakiet wskazał, że w piątek w sąsiedniej miejscowości "wojsko i Straż Graniczna przeszukiwały cały rejon". Przekazał też, że w akcji wykorzystywany był śmigłowiec.

Rzecznik MON: Dron "nienoszący żadnych cech wojskowych"

W sobotę wieczorem rzecznik prasowy resortu obrony Janusz Sejmej przekazał mediom pierwsze ustalenia ws. rozbitego w miejscowości Majdan-Sielec bezzałogowca. - Pod Zamościem rozbił się dron "nienoszący żadnych cech wojskowych" - poinformował. Dodał, że jest to najprawdopodobniej dron przemytniczy.

Z kolei rzecznik lubelskiej policji podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że w sobotę ok. godz. 17.40 policja tomaszowska otrzymała zgłoszenie za pośrednictwem Centrum Powiadamiania Ratunkowego dotyczące znalezienia szczątków niezidentyfikowanego obiektu w miejscowości Majdan-Sielec.

- Nikt nie ucierpiał. Policja zabezpieczyła teren. Powiadomione zostały wszystkie właściwe służby, w tym wojsko – dodał.

Według nieoficjalnych ustaleń, obiekt spadł na pole, około 500 metrów od zabudowań. Miejscowość położona jest około 50 km od granicy z Ukrainą.