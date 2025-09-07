"Pokój na naszych granicach jest możliwy tylko wtedy, gdy Ukraina stanie się obwodem lub okręgiem Rosji" - powiedział czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow w wywiadzie dla propagandowych mediów rosyjskich. Stwierdził, że takie rozwiązanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Rosji.

Przywódca Czeczeńskiej Republiki, Ramzan Kadyrow, przedstawił warunek "zawarcia pokoju na Ukrainie", który uwzględni gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji.

Warto odnotować, że żądania kaukaskiego dyktatora idą dalej od propozycji Kremla, który chce m.in. międzynarodowego uznania aneksji Krymu i kilku innych ukraińskich obwodów przez Rosję.

Kadyrow: Rosja powinna stać się częścią Ukrainy

Kadyrow powiedział w wywiadzie dla kremlowskiej agencji informacyjnej RIA-Nowosti, że aby osiągnąć pokój, "Ukraina musi stać się częścią Rosji”. Podkreślił również, iż "nie opłaca się" teraz zaprzestać działań wojennych".

ZOBACZ: Ramzan Kadyrow tonął w morzu. Media: Doszło do reanimacji

"Cel i założenia 'specjalnej operacji wojskowej' nie są z sufitu - to gwarancja bezpieczeństwa całego naszego kraju. Pokój na naszych granicach jest możliwy tylko wtedy, gdy Ukraina stanie się obwodem lub okręgiem Rosji" - stwierdził Kadyrow.

Wojna w Ukrainie. Rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie

Wiele wskazuje na to, że rozmowy pokojowe w sprawie zakończenia konfliktu w Ukrainie utknęły w martwym punkcie. Spotkanie przywódców zwaśnionych państw, o które zabiegał prezydent USA Donald Trump, staje się coraz mniej prawdopodobne.

Jak donosiła agencja UNIAN, rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że jest gotowy spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, pod warunkiem jego przyjazdu do Moskwy. Zełenski odrzucił jednak pomysł takich negocjacji. Zaprosił on w zamian rosyjskiego przywódcę do Kijowa.

ZOBACZ: Ramzan Kadyrow reaguje na pogłoski. "Choroba i śmierć są drogą każdego"

Jednocześnie Główny Zarząd Wywiadu zauważył, że Rosja symuluje obecnie negocjacje w sprawie zakończenia wojny, aby dezinformować społeczeństwo ukraińskie i międzynarodowych partnerów Ukrainy.

Były wiceprezydent USA w administracji Donalda Trumpa, Mike Pence, powiedział, że w przypadku klęski Ukrainy Rosja nieuchronnie spróbuje przekroczyć granicę jednego z państw NATO.