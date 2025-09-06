Zerwane dachy, zalane ulice. Krajobraz po burzach

Straż pożarna poinformowała, że od wczoraj interweniowała 480 razy w związku z silnym wiatrem i intensywnymi opadami. Najgorsza sytuacja była w województwach mazowieckim i łódzkim. W miejscowości Bielanki silne podmuchy wiatru zerwały dach w jednym z budynków. Natomiast po przejściu burzy w Skarżysku-Kamiennej ulice zamieniły się w potoki.

Najczęściej interweniowano w województwie mazowieckim, gdzie odnotowano 138 zdarzeń, następnie w łódzkim - 99, pomorskim - 42, małopolskim - 42, świętokrzyskim - 25, oraz w śląskim - 25.

Jak poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski, w przypadku Mazowsza najwięcej interwencji strażaków miało miejsce w powiatach ciechanowskim, przasnyskim, radomskim i siedleckim. Kierzkowski przekazał, że w powiecie radomskim zerwane zostały dwa dachy, a po uderzeniu pioruna zapaliła się stodoła.

Łódzkie. Zerwany dach jednego z budynków

W województwie łódzkim najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie brzezińskim, łowickim i tomaszowskim. Tam uszkodzonych zostało 10 dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Dziennikarze Polsat News dotarli do Bielanek, gdzie silne podmuchy wiatru zerwały dach w jednym z budynków. - To była bardzo niespokojna noc dla strażaków powiatu brzezińskiego. Sytuacja z anomaliami pogodowymi rozpoczęła się od około godz. 16.30 poprzedniego dnia - tłumaczył oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach.

- Tu, gdzie jesteśmy (Bielanki, woj. łódzkie - red.), doszło do zerwania dachu w budynku gospodarczo-mieszkalnym. Do późnych godzin wieczornych strażacy podejmowali działania. Obecnie budynek jest doraźnie zabezpieczony, ale inspektor wykluczył go z użytkowania - przekazał Bogdan Banaszkiewicz.

Świętokrzyskie. Nawałnica zalała miasto

Pogoda dała się we znaki również w Skarżysko-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Na jednym z facebookowych profili "Spotted: Skarżysko-Kamienna" Internauci pokazali efekty nawałnicy, która przeszła nad miastem. Wiele ulic znalazło się pod wodą.

Burza z intensywnym deszczem przeszła przez Skarżysko-Kamienną w piątek 5 września. Lokalne media donosiły, że mieszkańcy byli zaskoczeni aż taką intensywnością opadów. "Krótko po rozpoczęciu się nawałnicy, woda zaczęła gromadzić się na ulicach, a silny wiatr łamał gałęzie drzew" - relacjonowano.

W sobotni poranek pojawiły się informacje, że opady i burze wciąż dają się we znaki w Skarżysku-Kamiennej.

Pogoda nie rozpieszcza. Wydano alerty RCB

Według poprzednich informacji przekazanych przez Straż Pożarną do godz. 21 w piątek w całej Polsce odnotowano 421 działań związanych z przejściem frontu atmosferycznego, związanych głównie z silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu.

W piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało komunikat o treści "Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr". Alertem RCB objęto część 13 województw.

Ostrzeżenia przed burzami i burzami z silnym deszczem, wydane przez IMGW, pozostają w mocy do sobotniego wieczora. Instytut wydał również alert przed upałem, który obejmuje wschodnie krańce Polski.