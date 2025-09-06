Wyniki Lotto na 5 września 2025 r. Sprawdź wygrane liczby

W piątek, 5 września 2025 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Ekstra Pensja, Ekstra Premia, EuroJackpot, Kaskada, Mini Lotto, Multi Multi.

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 4 września 2025 roku, to:

30, 15, 47, 27, 37, 2

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwadzieścia osiem milionów złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 6 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 4 września 2025 roku, to:

22, 27, 16, 4, 31, 1

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.

W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 30 sierpnia 2025 roku w Gnieźnie.

Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 6 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 5 września 2025 roku, to:

22, 23, 7, 25, 31

W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.

Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet.

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 6 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 5 września 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 36, 67, 40, 23, 65, 29, 70, 73, 43, 16, 58, 53, 38, 80, 7, 56, 74, 15, 3, 11 (Plus: 11)

Losowanie o 22:00: 77, 65, 52, 73, 18, 64, 11, 46, 44, 19, 28, 43, 69, 9, 33, 50, 59, 34, 12, 27 (Plus: 27)

W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.

Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 5 września 2025 roku, to:

Liczby główne: 6, 14, 25, 29, 46

Euronumery: 7, 11

W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 360 milionów.

Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 5 września 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 20, 10, 12, 2, 4, 8, 24, 22, 16, 9, 14, 7

Losowanie o 22:00: 5, 4, 8, 19, 7, 6, 15, 10, 24, 14, 2, 13

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.

Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 4 września 2025 roku w przez Internet.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 5 września 2025 roku, to:

10, 28, 29, 34, 4 oraz 2

W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat.

Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.

Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 6 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 5 września 2025 roku, to:

17, 29, 27, 4, 23 oraz 3

W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.

Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 6 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 9 września 2025 roku o godzinie 20:45.

