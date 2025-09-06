Nie mogę pojechać do Moskwy, kiedy mój kraj jest codziennie atakowany rakietami. Nie mogę pojechać do stolicy tego terrorysty (Putina - red.) - powiedział Wołodymyr Zełenski w programie Marthy Raddatz "This Week" w ABC News, pytany o propozycję Władimira Putina. Prezydent Ukrainy odpowiedział kremlowskiemu włodarzowi zaproszeniem do Kijowa.

Efektem szczytu na Alasce miały być postępy w dążeniu do zawieszenia broni na Ukrainie i perspektywa zawarcia trwałego pokoju. Po rozmowie z Władimirem Putinem w Anchorage, prezydent USA Donald Trump początkowo zdawał się być przekonany, że dojdzie do spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji.

Rozmowa Zełenski - Putin. Propozycja nie do zaakceptowania

Strona rosyjska od samego początku była jednak sceptycznie nastawiona do rozmów z Ukraińcami. Sam Putin jeszcze w piątek zaznaczył, że "nie widzi sensu" w podejmowaniu takich rozmów, bo porozumienie w "kluczowych kwestiach" jest "prawie niemożliwe". Jednocześnie powtórzył swoje zaproszenie dla Zełenskiego do Moskwy.

Takie rozwiązanie od początku wydawało się abstrakcyjne. Wszelkie wątpliwości rozwiał prezydent Ukrainy, który w wywiadzie dla ABC News wykluczył podróż do stolicy Rosji. Raddatz i Zełenski odwiedzili amerykańską fabrykę zaatakowaną niedawno przez Rosjan.

- On (Putin - red.) może przyjechać do Kijowa. (...) Ja nie mogę pojechać do Moskwy, kiedy mój kraj jest codziennie atakowany rakietami. Nie mogę pojechać do stolicy tego terrorysty - podkreślił Zełenski.

ZOBACZ: Zełenski pokazał efekty rosyjskiego ataku. "Putin demonstruje swoją bezkarność"

Według ukraińskiego przywódcy, który od długiego czasu powtarza, że jest gotów do rozmów z Putinem, ten zaproszeniem do Moskwy chciał de facto odroczyć ewentualną rozmowę. Złożył bowiem propozycję nie do przyjęcia.

- Jeśli ktoś nie chce się spotykać w czasie wojny, może oczywiście zaoferować coś, co nie może być zaakceptowane ani przez mnie, ani przez innych - ocenił Zełenski.

Trump zapowiada rozmowę z Putinem. "Prowadzimy bardzo dobry dialog"

Mimo, że wizja spotkania Zełenski - Putin pozostaje w sferze abstrakcji, Trump nie odpuszcza. Prezydent USA zapowiedział w czwartek, że wkrótce odbędzie rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą.

- Prowadzimy bardzo dobry dialog - powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent USA. Powtórzył, że sądził, iż wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do zakończenia, a okazała się najtrudniejsza. - Ale zrobimy to - zapewnił.