Były premier Jan Krzysztof Bielecki ocenił, że wypowiedź europosła Adama Bielana, który podczas wizyty prezydenta w USA stwierdził, iż premier jest "persona non grata" w Białym Domu, stanowi "niewątpliwy skandal". - Mam taką radę dla prezydenta Nawrockiego: trzymać się jak najdalej od posła Bielana - stwierdził w programie "Prezydenci i premierzy".

Goście programu "Prezydenci i premierzy" dyskutowali o niedawnej wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA, podczas której głowa państwa rozmawiała w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. W ocenie byłego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego prezydent dobrze sobie poradził podczas tego spotkania.

- Była tylko jedna wpadka, czy też nawet kompromitacja mianowicie zachowanie europosła Adama Bielana. Jego teksty o premierze rządu, że jest persona non grata, z jakimś takim buńczucznym triumfalizmem, że: proszę bardzo, my tu jesteśmy, a premier jest persona non grata, no to jest niewątpliwie skandal - ocenił Bielecki.

Jak dodał "poseł Bielan jest znany z tego, że lubi szkodzić". - Kiedyś umiejętnie wykończył wicepremiera Gowina, niby mu pomagając, więc mam taką radę dla prezydenta Nawrockiego: trzymać się jak najdalej od posła Bielana i wtedy może przebieg takiej wizyty będzie bardziej zbliżony do normalnego protokołu dyplomatycznego - stwierdził.

Komentarze po wizycie Nawrockiego w USA. "Nie wykorzystał szansy"

Z kolei Waldemar Pawlak podzielił się opinią, że można odnieść wrażenie, że Bielan miał być "kontrolerem" prezydenta, który nadzoruje przebieg wizyty oraz interpretujący jej przebieg w polityczny sposób. - W tym kontekście to rzeczywiście słabo wygląda, że ta wizyta została tak bardziej przeciągnięta na stronę partyjną PiS, niż na stronę państwową - podkreślił były premier.

Ocenił również, że Nawrocki nie wykorzystał swojej szansy w USA. - Po drugiej stronie był Trump, minister obrony i minister odpowiedzialny za przedsiębiorczość. To była okazja, żeby szerzej przedyskutować te relacje polsko-amerykańskie, a nie tylko w kontekście towarzyskim - miłe uśmiechy i pokazanie, że jesteśmy kolegami. (...) Tak się tę politykę powinno uprawiać, żeby były konkretne efekty, a nie tylko poklepywanie po ramieniu i miłe zdjęcia w mediach - stwierdził.

- To, z kim pan prezydent wybiera się w podróż to jest sprawa prezydenta (...) Nie wiem, dlaczego pan Bielan się tam znalazł, to tylko mógłby wyjaśnić sam pan prezydent. To, że nie było wiceministra spraw zagranicznych, ani w ogóle nikogo na określonej pozycji z MSZ, to uważam za błąd - skomentował z kolei Leszek Miller.

Szef rządu w latach 2001-2004 dodał też, że po przyjeździe Nawrockiego okazało się, że Trump zamierza zredukować wydatki USA na programy wojskowe na Łotwie, Litwie i Estonii. - My otrzymujemy jako Polska zapewnienie, że amerykański kontyngent się utrzyma, a może nawet jeszcze będzie większy, a nasi sąsiedzi odwrotnie. To pokazuje, jaką pozycję ma Polska - podsumował.

Komorowski przestrzega prezydenta. "Według mnie ryzykuje"

Jak zaznaczył kolejny gość programu Bronisław Komorowski, nie ma takiego prawa, na podstawie którego prezydent musi zabierać na zagraniczne wizyty przedstawiciela rządu. - Nie musi, ale często powinien chcieć. Dlatego, że jak jest przedstawiciel MSZ, to w oczach rozmówców pozycja prezydenta rośnie, bo on wtedy reprezentuje nie siebie, nie swój urząd, ale państwo polskie - stwierdził.

Były prezydent uważa, przebieg pierwszej wizyty Nawrockiego może mieć wpływ na jego postrzeganie przez społeczność międzynarodową. - Kłopot pana prezydenta Nawrockiego w przyszłości może polegać na tym, że polityka międzynarodowa się przyzwyczai, że on mówi w imieniu swojej własnej kancelarii, ale nie w imieniu państwa polskiego. A nasi zachodni partnerzy jednak chcą rozmawiać z kimś, kto reprezentuje państwo jako całość. I tu prezydent Nawrocki według mnie ryzykuje - skwitował.

