Tragedia w Chrzanowie. Nie żyje pięciolatek potrącony przez autobus

Polska Agata Sucharska / ar / polsatnews.pl
Patrol998-Małopolska / Facebook
Tragiczny wypadek pięciolatka w Chrzanowie

Pięcioletni chłopiec został potrącony przez autobus w Chrzanowie (woj. małopolskie). Do wypadku doszło, gdy przejeżdżał rowerkiem przez jezdnię w towarzystwie rodziców. Nieprzytomne dziecko zostało przewiezione do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować - ustaliła reporterka Polsat News Dominika Orzeł.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę po godzinie 14:00 przy ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie. Pięcioletni chłopiec, jadąc na dziecięcym rowerku, przechodził wraz z rodzicami przez jezdnię - prawdopodobnie na przejściu dla pieszych. W pewnym momencie został potrącony przez nadjeżdżający autobus.

 

Na miejsce błyskawicznie wezwano służby ratunkowe. Jak przekazał w rozmowie z Interią mł. bryg. Piotr Bębenek z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, gdy strażacy dotarli na miejsce, dziecko było nieprzytomne. Natychmiast podjęto akcję reanimacyjną, którą następnie kontynuowali ratownicy medyczni.

Tragedia w Chrzanowie. Pięciolatek nie przeżył zderzenia z autobusem

Ze względu na ciężki stan chłopca na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Dziecko w stanie zagrożenia życia zostało przetransportowane do szpitala w Krakowie - poinformował Interię asp. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie.

 

 

Jednak jak ustaliła reporterka Polsat News Dominika Orzeł, mimo wysiłków lekarzy chłopiec zmarł

 

Na miejscu zdarzenia trwają działania policji, która wyjaśnia okoliczności tragedii. Obecny jest również prokurator.

CHRZANÓWPOLSKAPOTRĄCENIE DZIECKAŚMIERĆ DZIECKATRAGICZNY WYPADEKWYPADEKWYPADEK AUTOBUS

