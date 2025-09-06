Pięcioletni chłopiec został potrącony przez autobus w Chrzanowie (woj. małopolskie). Do wypadku doszło, gdy przejeżdżał rowerkiem przez jezdnię w towarzystwie rodziców. Nieprzytomne dziecko zostało przewiezione do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować - ustaliła reporterka Polsat News Dominika Orzeł.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę po godzinie 14:00 przy ul. Oświęcimskiej w Chrzanowie. Pięcioletni chłopiec, jadąc na dziecięcym rowerku, przechodził wraz z rodzicami przez jezdnię - prawdopodobnie na przejściu dla pieszych. W pewnym momencie został potrącony przez nadjeżdżający autobus.

Na miejsce błyskawicznie wezwano służby ratunkowe. Jak przekazał w rozmowie z Interią mł. bryg. Piotr Bębenek z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, gdy strażacy dotarli na miejsce, dziecko było nieprzytomne. Natychmiast podjęto akcję reanimacyjną, którą następnie kontynuowali ratownicy medyczni.

Tragedia w Chrzanowie. Pięciolatek nie przeżył zderzenia z autobusem

Ze względu na ciężki stan chłopca na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Dziecko w stanie zagrożenia życia zostało przetransportowane do szpitala w Krakowie - poinformował Interię asp. Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie.

Jednak jak ustaliła reporterka Polsat News Dominika Orzeł, mimo wysiłków lekarzy chłopiec zmarł.

Na miejscu zdarzenia trwają działania policji, która wyjaśnia okoliczności tragedii. Obecny jest również prokurator.