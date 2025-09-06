To będzie starcie żywiołów. Wydano trzy rodzaje ostrzeżeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na sobotę trzy rodzaje ostrzeżeń I stopnia obejmujące 10 województw - przed upałem, burzami oraz burzami z silnym deszczem.

Alerty przed upałem wydano dla południowej części województwa podlaskiego oraz wschodniej połowy województwa lubelskiego.

Prognozowana temperatura maksymalna na tym obszarze wyniesie około 30 st. C. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 18 w sobotę.

IMGW wydało ostrzeżenia. Nadciągną nie tylko upały

Burze prognozowane są dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz części województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Na tych obszarach opady deszczu wyniosą do 30 mm, porywy wiatru do 65 km/godz. Lokalnie może wystąpić grad. Alerty będą obowiązywały do sobotniego wieczora.

Ostrzeżenia przed burzami z silnym deszczem wydano dla województw: kujawsko-pomorskiego oraz części wielkopolskiego i łódzkiego. Jak podaje Instytut, prognozowane są opady o sumie od 30 do 40 mm, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, którym towarzyszyć będą burze i porywy wiatru do 65 km/godz.

Alert dla województwa kujawsko-pomorskiego pozostaje w mocy do godz. 18 w sobotę, dla pozostałych regionów ostrzeżenie obowiązuje maksymalnie do godz. 12.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.