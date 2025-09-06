Samochód zatopiony w stawie. W środku były dwa ciała

W stawie w miejscowości Drobnice pod Wieluniem (woj. łódzkie) odnaleziono zatopiony samochód. Po wyciągnięciu auta z wody okazało się, że w środku są ciała dwóch mężczyzn. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego zdarzenia.

W sobotę po godz. 7 służby zostały powiadomione o samochodzie osobowym zanurzonym w stawie na jednym z pól w miejscowości Drobnice w gminie Osjaków pod Wieluniem.

Drobnice. Samochód w stawie. W środku ciała mężczyzn

Podczas akcji ratunkowej strażacy wydobyli z pojazdu ciała dwóch mężczyzn w wieku 18 i 35 lat. Policja podała w komunikacie, że obaj to mieszkańcy powiatu wieluńskiego.

- Na miejsce wysłano płetwonurków ze specjalistycznej grupy ratownictwa z Piotrkowa Trybunalskiego. Przeszukali zbiornik, ponieważ nie było pewności, ile osób podróżowało pojazdem. Nikogo więcej jednak nie odnaleziono w wodzie - powiedział rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak.

Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii

Samochód został wydobyty na brzeg. Na razie nie wiadomo, jak pojazd znalazł się w stawie. Ma to wyjaśnić prowadzone pod nadzorem prokuratora dochodzenie policyjne.

Śledczy na miejscu wykonali czynności procesowe, dokonując m.in. oględzin, zabezpieczając ślady oraz ustalając i przesłuchując świadków. "Zebrany materiał dowodowy posłuży do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia" - przekazała w policyjnym komunikacie asp. sztab. Katarzyna Grela.