Czy Polacy potrafią docenić własne sukcesy gospodarcze i przestać gonić Zachód? O wyzwaniach stojących przed Polską, podatkach i wizji rozwoju na kolejne dekady w premierowym odcinku "Politycznego WF-u z gościem" rozmawiać będą Piotr Witwicki i Marcin Fijołek z prof. Marcinem Piątkowskim, autorem książki "Złoty wiek".

Już sobotę 6 września o godz. 19:50 w Polsat News wystartuje nowy program publicystyczny - "Polityczny WF z gościem". W pierwszym odcinku prowadzący Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zaproszą do rozmowy ekonomistę prof. Marcina Piątkowskiego, autora bestsellera "Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość".

Ekspert podejmie temat polskiego sukcesu gospodarczego i tego, czy społeczeństwo jest w stanie dostrzec efekty wieloletniego rozwoju. Wspólnie z dziennikarzami podyskutuje o podatkach - czy pora zrezygnować z niektórych obciążeń, czy przeciwnie, wprowadzić nowe, np. od posiadanych nieruchomości.

"Polityczny WF z gościem". Najnowszy program Polsat News

W programie pojawi się także wizja Polski za 25 lat, refleksja nad mitem polskiego przedsiębiorcy oraz analiza problemów gospodarczych Niemiec i ich wpływu na Europę.

"Polityczny WF z gościem" w każdą sobotę o 19:50 na antenie Polsat News.

Nowy program to ponad 40-minutowa rozmowa prowadzona przez Piotra Witwickiego, dyrektora Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, oraz Marcina Fijołka, prowadzącego "Graffiti" i reportera "Wydarzeń". Gospodarze wraz z zaproszonym gościem komentują bieżące wydarzenia polityczne, odsłaniają kulisy życia publicznego i analizują zjawiska, które kształtują krajową scenę polityczną.

Nowa, telewizyjna wersja programu to szansa, by widzowie Polsat News zobaczyli rozmowy, które dotąd można było śledzić wyłącznie w internecie. Dynamiczna formuła i połączenie publicystyki z luźniejszym stylem dyskusji mają sprawić, że polityka stanie się bliższa i bardziej zrozumiała.

Podcast wideo "Polityczny WF" nadal będzie dostępny w każdy piątek w Interii, a wszystkie odcinki pojawią się także na najpopularniejszych platformach streamingowych: YouTube, Spotify i Apple Podcasts. "Polityczny WF" w okresie od stycznia do czerwca 2025 wygenerował w Interii 10,2 mln wyświetleń.

