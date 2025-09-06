Lubelskie. Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole

Niezidentyfikowany obiekt spadł na pole w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie). - Nie ma osób poszkodowanych - przekazała Polsat News policja z Tomaszowa Lubelskiego. - Nie był to obiekt, który posiadał cechy wojskowe - przekazał nam z kolei rzecznik prasowy ministra obrony narodowej, Janusz Sejmej.

Policja z Tomaszowa Lubelskiego potwierdziła dziennikarzom Polsat News, że obiekt rozbił się na polu w miejscowości Majdan-Sielec (woj. lubelskie) około godziny 18:30. Z doniesień służb wynika, że nie ma osób poszkodowanych.

- Policjanci otrzymali informacje o upadku obiektu przez Centralę Przyjmowania Reakcji. Mogę potwierdzić, że doszło do rozbicia się niezidentyfikowanego w tej miejscowości Majdan-Sielec. Na miejscu są służby, które prowadzą czynności. Na ten moment nie mogę przekazać więcej informacji - powiedziała dziennikarzom polsatnews.pl rzeczniczka MSWiA, Karolina Gałecka.

Nieoficjalnie: Niezidentyfikowany obiekt to dron przemytniczy

Jak dowiedziała się RMF FM, chodzi prawdopodobnie o drona używanego przez przemytników. Elementy obiektu spadły w odległości około 500 metrów od zabudowań. Służby nie ustaliły jeszcze, z której strony nadleciał obiekt.

Nieoficjalnie wiadomo, że miał na sobie napisy w cyrylicy.

Lubelskie. Rosyjski dron spadł w Osinach

Przypomnijmy, że w nocy z 19 na 20 sierpnia pod Osinami na Lubelszczyźnie doszło do incydentu, w którym obiekt latający spadł na pole kukurydzy i eksplodował. W wyniku eksplozji powybijane zostały szyby w pobliskich domach.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował wówczas, że obiekt to rosyjski dron oraz podkreślił, że zdarzenie jest prowokacją Rosji, do której doszło w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju w Ukrainie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało po tym incydencie notę protestacyjną ambasadzie Federacji Rosyjskiej Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że w nocie Polska wskazuje, iż Rosja naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku i konwencję chicagowską z 1944 roku oraz wiele praw zwyczajowych.