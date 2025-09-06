Wypadek z udziałem karetki pogotowia. - Pojazd wypadł z drogi i dachował - poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Wioletta Polerowicz z KPP w Oławie. Dwaj ratownicy medyczni, którzy podróżowali ambulansem, trafili do szpitala.

Do groźnie wyglądającego wypadku z udziałem ambulansu doszło w sobotę rano na trasie z Jelcza-Laskowic w kierunku Oławy (woj. dolnośląskie).

- Do zdarzenia doszło tuż po godz. 7. 42-letni mieszkaniec Oławy, który prowadził mercedesa, stracił panowanie nad pojazdem. Ambulans wypadł z drogi i dachował na pobliskim polu - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl asp. szt. Wioletta Polerowicz z KPP w Oławie.

Oława. Karetka pogotowia dachowała, ratownicy w szpitalu

- Kierowca prawdopodobnie chciał uniknąć zderzenia ze zwierzęciem leśnym, choć nie jest to jeszcze potwierdzone - dodała policjantka.

W momencie zdarzenia karetką podróżowało dwóch ratowników medycznych. Obaj mężczyźni zostali ranni i trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja.