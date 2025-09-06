Głośne nagranie rozmowy Putina z Xi zniknęło z sieci. "Zażądano usunięcia"
Agencja Reutera usunęła czterominutowe nagranie wideo, na którym rosyjski przywódca Władimir Putin i chiński prezydent Xi Jinping rozmawiają o możliwości dożycia 150 lat lub osiągnięcia nieśmiertelności. Usunięcia materiału zażądała chińska telewizja.
Nagranie powstało podczas parady wojskowej w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Mikrofon zarejestrował rozmowę między przywódcami.
- W przeszłości rzadko zdarzało się, aby ktoś miał więcej niż 70 lat, a dziś mówi się, że w wieku 70 lat jest się jeszcze dzieckiem - powiedział po rosyjsku tłumacz Xi.
Xi rozmawiał z Putinem o nieśmiertelności. Wszystko się nagrało
Z kolei tłumacz Putina przełożył na mandaryński, że "wraz z rozwojem biotechnologii ludzkie organy mogą być nieustannie przeszczepiane, a ludzie mogą żyć coraz dłużej, a nawet osiągnąć nieśmiertelność".
Xi Jinping odpowiedział wtedy, że "w tym stuleciu istnieje możliwość, iż ludzie będą dożywać 150 lat".
Obok obu przywódców szedł Kim Dzong Un, lider Korei Północnej, który uśmiechał się, choć nie wiadomo, czy rozumiał treść rozmowy. Nagranie wykonały kamery telewizji CCTV, a na całym świecie rozpowszechniła je agencja Reutera.
Nagranie przywódców zniknęło z agencji
Nagranie zniknęło jednak z sieci. Okazało się, że agencja skasowała je na żądanie prawników chińskiej telewizji, którzy twierdzili, że "przekroczono warunki licencji.
Klienci Reutera zostali poinformowani o wycofaniu tego materiału.
Agencja Reutera wycofała nagranie, ponieważ nie posiadała już prawnego pozwolenia na publikację tych chronionych prawem autorskim treści - przekazano.
W oświadczeniu podkreślono, że Reuters nie widzi w nich naruszenia swoich standardów bezstronnego dziennikarstwa.
"Podtrzymujemy rzetelność opublikowanych materiałów. Dokładnie przeanalizowaliśmy opublikowane nagrania i nie znaleźliśmy żadnych powodów, by sądzić, że wieloletnie zaangażowanie Reutera w rzetelne i obiektywne dziennikarstwo zostało naruszone" - napisano w komunikacie agencji.Czytaj więcej