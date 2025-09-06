Na terenie poligonu wojskowego w warszawskim Rembertowie doszło do eksplozji, w wyniku której ranne zostały dwie osoby. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu pracuje Żandarmeria Wojskowa, która przekazała, że ofiary to cywile, którzy mimo zakazu weszli na teren obiektu.

"Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej wraz z patrolem saperskim, prowadzi czynności w Warszawie-Rembertowie" - wskazano w komunikacie ŻW w mediach społecznościowych.



Na miejscu dojść miało do "eksplozji ładunku wybuchowego". Przekazano, że jego pochodzenie oraz szczegółowe okoliczności zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania.

Eksplozja na poligonie w Rembertowie. Dwie osoby poszkodowane

W wyniku eksplozji ładunku wybuchowego rannych zostało dwóch cywilów.

Jak podkreślono, osoby te weszły na teren poligonu "wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom".

Ucierpieć miało dwóch mężczyzn - jeden w wieku ok. 50 lat, a drugi w wieku ok. 30 lat. Mają liczne rany szarpane, stan obu jest ciężki - ustalił Polsat News.

Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz karetka pogotowia.