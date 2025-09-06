Setki przedstawicieli środowisk LGBT z wielu krajów, głównie z USA, przybyły do Rzymu z pielgrzymką z okazji Roku Świętego. Mszę świętą dla pielgrzymów odprawił wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, biskup Franceseco Savino. Mówił, że rozpoczęty w piątek jubileusz był "czasem wyzwolenia uciśnionych".

W pielgrzymce, która została wpisana do oficjalnego watykańskiego kalendarza wydarzeń Roku Świętego, obchodzonego raz na ćwierć wieku w katolicyzmie, wzięło udział kilka grup LGBTQ+.

Organizatorzy watykańscy podkreślili, że umieszczenie jej w kalendarzu nie oznaczało poparcia ani sponsorowania - przekazał serwis cbsnews.com. Informacje o tym, że jest to jubileusz mniejszości seksualnych nie został wpisany do dokumentu.

Msza dla pielgrzymów LGBT. "Czas wyzwolenia uciśnionych"

Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, biskup Franceseco Savino, odprawił mszę świętą dla pielgrzymów w zatłoczonym Chiesa del Gesu, głównym kościele jezuitów w Rzymie.

W trakcie homilii otrzymał długie owacje na stojąco, gdy przypomniał, że obchody jubileuszowe historycznie miały na celu przywrócenie nadziei tym, którzy są na marginesie.

-Jubileusz był czasem wyzwolenia uciśnionych i przywrócenia godności tym, którym jej odmówiono - powiedział w trakcie kazania duchowny. - Bracia i siostry, mówię to ze wzruszeniem: nadszedł czas, aby przywrócić godność wszystkim, a zwłaszcza tym, którym jej odmówiono - dodał.

Kościół otwiera się na mniejszości? To zasługa Franciszka

Wielu pielgrzymów uważa, że to papież Franciszek zmienił podejście Watykanu do mniejszości seksualnych. Bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników, Franciszek wyróżnił się przesłaniem powitalnym dla tej społeczności.

Franciszek został papieżem w 2013 roku i wywołał kontrowersje, gdy kilka miesięcy od objęcia pontyfikatu na konferencji prasowej w samolocie odpowiedział dziennikarzowi na pytanie o duchownych homoseksualnych, mówiąc: "Jeśli ktoś jest gejem, a szuka Pana i ma dobrą wolę, kimże jestem, aby go osądzać?".

Odpowiedź Franciszka była sprzeczna z wieloletnią tradycją Kościoła katolickiego. Jego poprzednicy - ​​Jan Paweł II i Benedykt XVI - byli znacznie mniej tolerancyjni wobec osób LGBTQ - przypominają dziennikarze CBS News.

W 1986 roku Benedykt XVI opublikował pierwsze współczesne formalne oświadczenie potępiające homoseksualizm.

Teraz, zmianę w podejściu władz kościelnych odczuli sami członkowie społeczności LGBT.

- Byłam tu 25 lat temu podczas ostatniego Roku Świętego z grupą osób LGBTQ z USA i faktycznie zostaliśmy zatrzymani za zagrożenie dla programów Roku Świętego – powiedziała Marianne Duddy Burke z USA cytowana przez CBS News.

Zaproszenie do przejścia przez Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra, "w pełni świadomi tego, kim jesteśmy i jakie dary wnosimy do Kościoła, a także tego, że łączymy wiarę i tożsamość, to dzień wielkiej celebracji i nadziei" - powiedziała.