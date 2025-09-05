Zmiany w resorcie zdrowia. Premier wskazał datę

- Na początku przyszłego tygodnia nastąpią zmiany w resorcie zdrowia. Tak jak je zapowiadałem, to znaczy szefostwo resortu będzie bezpartyjne w całości - ogłosił premier Donald Tusk.

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier został zapytany o rzadką aktywność medialną nowej minister zdrowia. Od końca lipca szefową resortu jest Jolanta Sobierańska-Grenda.

- Nie namawiam pani minister zdrowia, żeby robiła festiwal medialny. Jej zadaniem nie jest błyszczeć na konferencjach prasowych, tylko przygotować ochronę zdrowia na najbliższe, trudne miesiące. Wydajemy coraz więcej pieniędzy. Mówimy o dziesiątkach miliardów złotych więcej w ciągu roku - wskazał Donald Tusk.

- Ale wiemy też jakie są napięcia i oczekiwania. Pani minister ciężko pracuje, jestem z nią w stałym kontakcie. Pani minister dostała ode mnie wolną rękę. Uzgodniłem to z liderami koalicji. Nie będzie partyjnych działaczy w resorcie, na poziomie ministerialnym, wiceministerialnym - powiedział premier.

Donald Tusk zapowiada zmiany w Ministerstwie Zdrowia

Premier ujawnił, że liderzy partii koalicyjnych chcieli poczekać ze zmianami w ministerstwie. - Ale ja się będę tego zobowiązania trzymał. Na początku przyszłego tygodnia nastąpią zmiany w resorcie zdrowia, tak jak je zapowiadałem, to znaczy szefostwo resortu będzie bezpartyjne w całości - ogłosił premier.

Obecnie w kierownictwie ministerstwa znajdują się politycy. Podsekretarz stanu Marek Kos z PSL, podsekretarz stanu Urszula Demkow z Polski 2050 oraz sekretarz stanu Wojciech Konieczny z PPS.