Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opowiedział publicznie o swoim stanie zdrowia. Polityk zmagał się z nowotworem przełyku, który udało mu się pokonać. - Ze względu na rozległość operacji zmagam się dziś z powikłaniami. Nie będę obecny na części najbliższego posiedzenia Sejmu, ponieważ poddaję się zabiegom - wyjawił polityk.

Zbigniew Ziobro w rozmowie z "Super Expresem" zdradził, że jego rokowania w czasie choroby były niekorzystne. Nowotwór przełyku, z którym zmagał się polityk, osiągnął duże rozmiary i został odkryty przez lekarzy bardzo późno.

- Nowotwór, który u mnie wykryto, był już w zaawansowanym stadium, z przerzutami do węzłów chłonnych i do żołądka z przełyku. Guz miał sześć centymetrów (...). Statystycznie taki przypadek daje mniej niż 10 proc. szans przeżycia w ciągu pięciu lat - powiedział były minister sprawiedliwości w internetowej audycji "SE".

Zbigniew Ziobro o swoim zdrowiu: Wciąż zmagam się z powikłaniami

Poseł PiS powiedział, że jego walka z chorobą się nie skończyła i wciąż musi być po kontrolą lekarzy.

- Ze względu na rozległość operacji zmagam się dziś z powikłaniami. Nie będę obecny na części najbliższego posiedzenia Sejmu, ponieważ poddaję się zabiegom, które mają zlikwidować te powikłania i pozwolić mi normalnie funkcjonować - wyjaśnił polityk.

- Generalnie jestem ogromnie wdzięczny lekarzom i, przede wszystkim, Opatrzności, że udało się doprowadzić mnie do momentu, w którym dziś jestem. A walka z pozostałościami po operacji to coś, co przyjmuję z godnością i czemu będę musiał stawić czoła - dodał.

"Nie mogłem mówić". Zbigniew Ziobro o tym, jak dowiedział się o chorobie

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro otrzymał diagnozę swojej choroby w 2023 roku. Powiedział, że nowotwór na samym początku dawał nieoczywiste objawy.

- Niemal każdego dnia rano nie byłem w stanie mówić, taką miałem chrypkę. Później bóle zamostkowe, bóle w plecach. Badałem krew pod kątem zawału. Te bóle były na tyle silne, że nie mogłem spać. Pociłem się też strasznie w nocy - relacjonował parlamentarzysta.

Na początku 2024 roku polityk przeszedł operację w celu usunięcia guza, która się udała.

"Po wielu miesiącach wyczerpującego leczenia onkologicznego, przeszedłem skomplikowaną 8-godzinną operację. Po udanym, choć ciężkim zabiegu usunięcia większości przełyku i części żołądka, przede mną długa droga do odzyskania pełni sił" - przekazał wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych poseł.