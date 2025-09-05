Autokar, którym podróżowała piłkarska reprezentacja Luksemburga do lat 21 nagle wypadł z drogi. Do zdarzenia doszło około 25 km od stadionu w Lorient. Według oświadczenia luksemburskiej federacji, hospitalizacji wymagało pięć osób. UEFA zdecydowała o przełożeniu zaplanowanego na piątek meczu z reprezentacją Francji.

Do zdarzenia doszło w czwartek w godzinach wieczornych w miejscowości Languidic w Bretanii, ok. 25 kilometrów od stadionu w Lorient, który miał być areną meczu.

Według wstępnych ustaleń, do wypadku doszło, gdy kierowca źle się poczuł podczas trasy ze stadionu do hotelu. Autokar wpadł do rowu. Znajdowały się w nim 33 osoby, w tym kierowca.

- Pierwszy zawodnik, który zauważył, jak autobus niebezpiecznie skręca w stronę pobocza, zaczął krzyczeć – przekazał szef delegacji Leon Hilger, cytowany przez Luxembourg Times. Dodał też, że początkowo pasażerowie nie mogli się wydostać, ponieważ w nasypie znalazła się ta strona pojazdu, po której znajdowały się drzwi.

- Staliśmy tak w środku przez półtorej, może dwie godziny – dodał Hilger.

ZOBACZ: Fala kradzieży we Włoszech. Wykorzystują metodę "na bransoletkę"

Firma transportowa obsługująca luksemburski zespół zapewniła, że kierowca autokaru posiadał aktualne badania lekarskie i nie miał wcześniej wypadków. Potwierdzono również negatywny wynik testu na obecność środków odurzających bezpośrednio po zdarzeniu oraz aktualność badań technicznych pojazdu.

Francja-Luksemburg. Mecz przełożony po wypadku

Wniosek o przełożenie meczu złożyła luksemburska federacja, na co przystała zarówno jej francuska odpowiedniczka, jak i UEFA.

"Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia członkom drużyny luksemburskiej, którzy zostali ranni, a także kierowcy autobusu. Jesteśmy w kontakcie ze służbami ratunkowymi i władzami, które w czwartek wieczorem szybko zajęły się wszystkimi rannymi. Dziękujemy im za to" – przekazał w oświadczeniu prezes Francuskiej Federacji Piłki Nożnej Philippe Diallo.

ZOBACZ: Legenda MMA chce zostać prezydentem. W sieci pojawił się wyjątkowy apel

Spotkanie było zaplanowane na godzinę 18:30. Miał to być inauguracyjny pojedynek obu zespołów w walce o awans do przyszłorocznego turnieju finałowego, którego gospodarzami będą Albania i Serbia.

Mecz zostanie rozegrany 3 października 2026 roku.