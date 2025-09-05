Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce przeprowadzi rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Wcześniej tego dnia Trump rozmawiał z przywódcami europejskimi, m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który przekazał, że jego kraj zaproponował Stanom Zjednoczonym specjalny plan, mający na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa.

Podczas spotkania z szefami największych firm technologicznych w Białym Domu Donald Trump został zapytany przez dziennikarkę, czy po czwartkowej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zamierza w najbliższym czasie zatelefonować do Władimira Putina.

- Tak, zrobię to. Prowadzimy bardzo dobry dialog - odpowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Powtórzył, że sądził, iż wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do zakończenia, a okazała się najtrudniejsza. - Ale zrobimy to - zapewnił.

Strona rosyjska nie potwierdziła na razie przygotowań do rozmów między obydwoma przywódcami. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaznaczył jednak, że mogą one zostać szybko zorganizowane.

Wcześniej urzędniczka Białego Domu przekazała, że Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie. Podkreśliła przy tym, że rozmowa Trumpa z europejskimi przywódcami ujawniła podziały na Starym Kontynencie, a według Trumpa winę za wybuch wojny ponosi nie tylko Putin.

Trump rozmawiał z Zełenskim. "Specjalny format"

Donald Trump odbył rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim oraz europejskimi liderami z "koalicji chętnych". "Dopóki nie ma pokoju, Ukraińcy nie mogą być zależni od ciągłych rosyjskich ataków, rosyjskie rakiety i drony nie mogą odbierać życia. Ukraina zaproponowała USA rozważenie specjalnego formatu dla ochrony ukraińskiego nieba" - napisał prezydent Ukrainy na Telegramie.

Na spotkaniu europejskich przywódców odbyto naradę w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Prezydent Francji Emmanuel Macron oznajmił, że 26 krajów ogłosiło gotowość do udziału w tzw. siłach reasekuracyjnych lub rozmieszczając je na lądzie bądź przez obecność na morzy czy w powietrzu. Deklaracji gwarancji ze strony USA ma zostać ogłoszona w najbliższym czasie.