Tragiczny pożar w Gdańsku. Nie żyje mężczyzna, ewakuowano kilkadziesiąt osób

W piątek nad ranem doszło do groźnego pożaru na poddaszu kamienicy przy ul. Hallera w Gdańsku. Ogień pochłonął całe poddasze i znaczną część dachu budynku. Ewakuacji poddano 40 mieszkańców. W pożarze zginęła jedna osoba.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 4:42, kiedy służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania na poddaszu kamienicy przy ul. Hallera 118 na gdańskim Wrzeszczu. Na miejscu strażacy zastali rozprzestrzeniający się ogień po dachu budynku.

ZOBACZ: Potężny pożar na Lubelszczyźnie. Władze apelują do mieszkańców

Pożar kamienicy w Gdańsku. Jedna osoba nie żyje

Strażacy poinformowali, że w trakcie akcji ratunkowej z mieszkania wydobyto mężczyznę. Mimo natychmiastowej pomocy ze strony ratownictwa medycznego, niestety jego życia nie udało się uratować.

Z kamienicy ewakuowano 40 osób, dla których podstawiono autobus gdańskiej komunikacji miejskiej. Służby podały, że na miejscu udział w akcji brało 12 zastępów straży pożarnej.

Strażacy walczyli z ogniem, aby ten nie przeniósł się na pozostałe części budynku. Lokalne media przekazały, że pożar opanowano po godz. 6.

Na miejscu trwają czynności mające na celu badanie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.