Tomasz Siemoniak w "Gościu Wydarzeń". Transmisja online
Polska
Tomasz Siemoniak w programie "Gość Wydarzeń"
W piątkowym wydaniu programu "Gościa Wydarzeń" prowadzący Grzegorz Kępka porozmawia z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.
W drugiej części programu pojawi się dyplomata Jerzy Marek Nowakowski ze Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.
Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.
