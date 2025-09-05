Tomasz Siemoniak w "Gościu Wydarzeń". Transmisja online

Polska
Tomasz Siemoniak w "Gościu Wydarzeń". Transmisja online
Polsat News
Tomasz Siemoniak w programie "Gość Wydarzeń"

W piątkowym wydaniu programu "Gościa Wydarzeń" prowadzący Grzegorz Kępka porozmawia z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsacie News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.

W drugiej części programu pojawi się dyplomata Jerzy Marek Nowakowski ze Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

 

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

 

WIDEO: "Radek, a nie Radosław". Marcin Mastalerek uderza w szefa MSZ
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
