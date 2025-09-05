Wnioski o rentę wdowią można składać m.in. w ZUS od 1 stycznia 2025 r., a pierwsze wypłaty ruszyły 1 lipca. Świadczenie to przeznaczone jest dla wdów i wdowców, którzy spełnią określone warunki i mają prawo zarówno do renty rodzinnej, jak i własnej emerytury lub renty. Co ciekawe, spośród dostępnych opcji jeden wariant jest wybierany przez seniorów zdecydowanie najczęściej.

Renta wdowia, stanowi obecnie ważny element budżetu seniorów, zwłaszcza tych w gorszej sytuacji finansowej. Dotyczy to szczególnie tych przypadków, gdy zmarły małżonek dostawał wyższą emeryturę. Możliwości otrzymywania jego świadczenia mogą poprawić swoją sytuację.



Aby jak najwięcej skorzystać na zbiegu świadczeń, należy przeanalizować opłacalność dwóch dostępnych wariantów pobierania świadczenia własnego i renty rodzinnej.

Jakie są warianty otrzymywania renty wdowiej?

Seniorzy mogą wybrać wariant otrzymywania renty wdowiej spośród dwóch dostępnych, kierując się kryterium opłacalności:

100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia

100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej

ZUS przypomina, że od 1 stycznia 2027 roku wartość drugiego świadczenia dla wdów i wdowców wzrośnie z 15 proc. do 25 proc.

Aby wybrać najkorzystniejszy wariant, można skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie ZUS. Po podaniu kwot świadczenia własnego i renty rodzinnej system zaprezentuje oba warianty, dzięki czemu można wybrać ten najbardziej opłacalny.



W sytuacji, gdy suma świadczeń będzie wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, wysokość pobieranej sumy zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Nie zostanie to wykonane bez wiedzy świadczeniobiorcy. ZUS, wydając taką decyzję, zawsze informuje o tym.

Który wariant wdowy i wdowcy wybierają najczęściej?

1 lipca 2025 roku ZUS zaczął wypłacać rentę wdowią. Jak poinformował na swojej stronie internetowej, prawie 86 000 osób otrzymało dzięki temu wyższe świadczenia - średnio wzrost wynosił 352,46 zł. Łączna suma wypłaconych pierwszych, lipcowych wypłat, wyniosła 316,8 mln zł.



Z danych ZUS wynika, że aż 60 proc. uprawnionych seniorów wybiera wariant, w którym otrzymuje 100 proc. renty rodzinnej oraz 15 proc. własnego świadczenia. To rozwiązanie uznawane jest za najbardziej opłacalne, szczególnie w przypadku wdów, które często pobierają niższe emerytury niż ich zmarli małżonkowie.

Wynika to m.in. ze statystycznie dłuższego życia kobiet, krótszych okresów składkowych i przerw w pracy związanych z opieką nad dziećmi. W efekcie średnia emerytura wypłacana kobietom przez ZUS jest nieco niższa.

Przyjmuje się, że po marcowej waloryzacji 2025 średnie świadczenie dla kobiet wynosiło lekko ponad 3200 zł, a dla mężczyzn blisko 4700 zł. Właśnie dlatego wspomniany wariant cieszy się tak dużą popularnością.

Kto nie dostanie renty wdowiej? Najczęstsze powody odmowy

Warto też pamiętać, że nie każda osoba spełnia warunki przyznania renty wdowiej. Do 1 lipca 2025 roku wydano 8,6 tysiąca decyzji odmownych. To sytuacje, gdy wnioskująca osoba nie spełnia jednego z warunków:

kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat

do dnia śmierci małżonka osoba wnioskująca o świadczenie powinna zostawać w nim we wspólności małżeńskiej

prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyte zostało przez kobietę najwcześniej w dniu ukończenia 55 lat a przez mężczyznę - 60 lat

osoba wnioskująca nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim

