"Straciliśmy ich". Zaskakująca reakcja Trumpa na wydarzenia z Chin

Donald Trump skomentował regionalny szczyt w Chinach, w którym wzięli udział premier Indii Narendra Modi i prezydent Rosji Władimir Putin. - Wygląda na to, że straciliśmy Indie i Rosję na rzecz najczarniejszych, najmroczniejszych Chin – napisał na platformie społecznościowej Truth Social.

- Niech wspólnie mają długą i pomyślną przyszłość – dodał przywódca Stanów Zjednoczonych. Wpis jest reakcją na spotkanie Modiego z Putinem podczas dwudniowego szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, który odbył się w dniach 31 sierpnia - 1 września.

Prezydent USA do wpisu dołączył zdjęcie, na którym przywódcy idą obok Xi Jinpinga.

W chińskim szczycie wzięli udział przedstawiciele ponad 20 krajów oraz szefowie 10 organizacji międzynarodowych, w tym sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Szczyt w Chinach. Przywódcy Indii i Rosji złożyli wspólną deklarację

Podczas spotkania na marginesie szczytu, padły słowa o wzajemnym wsparciu.

- Nawet w najtrudniejszych sytuacjach Indie i Rosja zawsze szły ramię w ramię – powiedział Narendra Modi, zaś Putin nazwał go "drogim przyjacielem".

Indyjski premier w sobotniej rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił, że jego kraj jest zwolennikiem zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Indie mają też być gotowe "do udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia", mającego doprowadzić do pokoju.

Od środy obowiązują podwyższone przez władze USA cła na towary eksportowane z Indii. Stany Zjednoczone ustaliły zwiększenie taryf do 50 procent, uzasadniając to zwiększonymi zakupami rosyjskiej ropy naftowej i sprzętu wojskowego przez Indie.