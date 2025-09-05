- PSL musi wyjaśnić z Michałem Kamińskim, czy on nadal jest w koalicji. Jeśli nie, podjąć decyzję o wymianie wicemarszałka Senatu - powiedział wiceszef MSZ Marcin Bosacki w "Debacie Gozdyry". Wskazał na wypowiedzi wicemarszałka Senatu wobec Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Donalda Tuska.

- Od tej sławnej wypowiedzi pana Michała Kamińskiego, w której on oskarżył o szpiegowanie go panią marszałek Kidawę-Błońską, z pewnym niepokojem patrzę na jego pogarszające się, jeśli chodzi o poziom, występy medialne. Poziom agresji wobec własnych, przynajmniej formalnie nadal, koalicjantów - podkreślił wiceminister spraw zagranicznych.

- Jego bardzo ostre wypowiedzi o premierze Donaldzie Tusku - wspomniał dalej Marcin Bosacki. - Myślę, że po pierwsze PSL, bo to z puli PSL-u Michał Kamiński został po raz drugi wybrany do Senatu, musi wyjaśnić z nim, czy on nadal jest w koalicji. Jeśli nie, podjąć decyzję o wymianie wicemarszałka Senatu - podkreślił polityk w "Debacie Gozdyry".

Kamiński o rzekomej inwigilacji. Kidawa-Błońska zaprzecza

W kwietniu na antenie TVN24 wicemarszałek Kamiński zasugerował, że był inwigilowane przez marszałek Senatu, ponieważ jego kierowca miał otrzymać polecenie donoszenia na niego. Według Kamińskiego miał dostarczać informacje o wizytach wicemarszałka w szpitalu oraz informacje o stanie zdrowia.

Małgorzata Kidawa-Błońska stanowczo zaprzeczyła takim informacjom i nazwała je "szaleństwem".

Po wyborach prezydenckich, zwycięskich dla Karola Nawrockiego, Kamiński kilkukrotnie ostro krytykował szefa rządu.

- Nie stało się nic, żeby ta koalicja przestała funkcjonować, ale stało się wszystko, by na jej czele przestał stać Donald Tusk - ocenił na początku czerwca w "Punkcie widzenia Szubartowicza".