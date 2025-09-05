Karola Nawrocki spotkał się z papieżem Leonem XIV. Podczas wizyty w Watykanie prezydent podarował Ojcu Świętemu obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Podczas audiencji głowie państwa towarzyszyła rodzina.

Karol Nawrocki spotkał się w Stolicy Apostolskiej z papieżem Leonem XIV. To kolejna wizyta zagraniczna polskiego prezydenta, gdyż 3 września spotkał się w Białym Domu z Donaldem Trumpem, a dzień później odwiedził Rzym, gdzie w siedzibie kancelarii Palazzo Chigi rozmawiał z premier Włoch Giorgią Meloni.

ZOBACZ: Karol Nawrocki z wizytą w Rzymie. Przywitała go Giorgia Meloni

Zanim jednak udał się do kancelarii szefowej włoskiego rządu, wybrał się do Watykanu, gdzie złożył kwiaty przed grobem św. Jana Pawła II w bazylice Świętego Piotra.

Karol Nawrocki w Watykanie. Spotkanie z papieżem

Prezydent RP Karol Nawrocki z małżonką Martą przybyli w piątek do Watykanu, gdzie wzięli udział w audiencji u papieża Leona XIV. Parze prezydenckiej, która przyjechała na dziedziniec świętego Damazego przed Pałacem Apostolskim, towarzyszyły dzieci.

Podczas audiencji prezydent Nawrocki podarował papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

Prezydent Nawrocki podarował Papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej pic.twitter.com/8V8GtujU9b — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) September 5, 2025

Następnie prezydent Nawrocki uda się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem.

Ostatnim punktem oficjalnych spotkań będzie wizyta Nawrockiego w Kwirynale i spotkanie z prezydentem Sergio Mattarellą.