"Jest oczywiste, że teraz mamy szansę na poprawę bezpieczeństwa i osiągnięcie większych wspólnych rezultatów" - przekonywał Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Antoniem Costą. Ukraiński lider poinformował, że jednym z tematów spotkania był unijny program SAFE. Jak dodał Ukrainy w ramach tzw. koalicji chętnych, mają trafić "tysiące" wojskowych.

Do spotkania doszło w piątek w Użhorodzie. Antonio Costa przybył do Ukrainy dzień po odbywającym się w Paryżu szczycie "koalicji chętnych" - państw gotowych wesprzeć władze Kijowa w odbudowie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju po zawieszeniu broni z Rosją. Według Zełenskiego działania prowadzone obecnie przez koalicję będą pozytywnie rzutowały na Ukrainę, ale i całą Europę.

- To kwestia, o której mówiliście - że pojawiły się informacje, iż 10 tys. (żołnierzy może być w Ukrainie). Jeszcze raz powtarzam, nie będę mówił o dokładnej liczbie, ale ważne jest, że wszystko to omawiamy. Tak, na pewno nie będą to pojedynczy żołnierze, lecz tysiące. To fakt, ale na razie jest jeszcze trochę za wcześnie, by o tym mówić - powiedział prezydent Ukrainy podczas konferencji prasowej z Antoniem Costą.

Wcześniej europejski dyplomata przekazał dziennikowi "Wall Street Journal", że szefowie sił zbrojnych Europy opracowali szczegółowy plan rozmieszczenia, który przewiduje dwie grupy wojsk lądowych w Ukrainie: jedna do szkolenia i wsparcia ukraińskich żołnierzy, a druga, osobna grupa, do powstrzymywania przyszłej agresji Rosji

Warto zauważyć, że w czwartek Emmanuel Macron oświadczył, że 26 krajów jest gotowych do udziału w tzw. siłach reasekuracyjnych bądź rozmieszczając je na lądzie, bądź przez obecność na morzu czy w powietrzu. Wsparcie USA dla gwarancji ma być określone wkrótce.

Koalicja chętnych. Zełenski spotkał się z Costą. "Ukraina musi uczestniczyć w programie SAFE"

"Dzisiejsze rozmowy poświęcone były temu, co obecnie jest najważniejsze - udziałowi Ukrainy w inicjatywach europejskich, w szczególności inicjatywie SAFE, naszym postępom na drodze do członkostwa w UE, polityce sankcji oraz wsparciu dla naszych zdolności obronnych, naszych obywateli i przede wszystkim naszych dzieci" - przekazał Zełenski we wpisie na platformie X.

W kolejnym komunikacie prezydent Ukrainy powtórzył swój wyraz wdzięczności za jedność Unii Europejskiej w obliczu nowej strategii przeciw wojnie. Wspomniał przy tym o cłach, które pomagają w osłabianiu Kremla, oraz o decyzji w sprawie zamrożenia rosyjskich aktywów.

Zełenski zasugerował, że zablokowane środki - zamiast trzymania ich na koncie - mogłyby zostać wykorzystane przez inne kraje. "Uczciwe byłoby, gdyby rosyjskie aktywa stały się częścią ceny, jaką Rosja płaci za swoją agresję - instrumentem długoterminowej ochrony i odbudowy" - podkreślił.

Ukraina częścią Unii Europejskiej? Zełenski: To kluczowe

Zełenski zwrócił się również do swoich sojuszników. Przekonywał, że kluczowe jest, aby wszyscy postrzegali Ukrainę jako część Unii Europejskiej. "Członkostwo oznacza bezpieczeństwo - ekonomiczne i geopolityczne. Stany Zjednoczone również to popierają, uznając bezpieczeństwo Ukrainy jako element zbiorowego bezpieczeństwa Europy" - napisał ukraiński lider. Dodał, że Ukraina "musi być pełnoprawnym beneficjentem" programu SAFE.

Instrument na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (SAFE) został przyjęty przez Radę UE 27 maja br. Finansowany jest on z budżetu Wspólnoty, a jego celem jest wsparcie państw członkowskich, które chcą inwestować w produkcję przemysłową w dziedzinie obronności i poprzez wspólne zamówienia, ze szczególnym naciskiem na zdolności priorytetowe - wyjaśniała Rada w komunikacie. Jak przekazała z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, Polska będzie największym beneficjentem 150-milardowego budżetu.