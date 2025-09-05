Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku września, to wygrałoby je PiS z wynikiem 30 proc. - wynika z najnowszego sondażu pracowni CBOS. Na drugim miejscu w badaniu uplasowała się PO z wynikiem 28 proc. Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy ugrupowania, a partia Razem wyprzedziłaby Lewicę.

Pracownia CBOS przekazała, że poparcie dla PiS utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Partia Jarosława Kaczyńskiego w sierpniowym badaniu otrzymała również 30 proc. poparcia.

Spadła natomiast liczba dorosłych Polaków, którzy chcieliby zagłosować na KO. Największa partia współrządząca odnotowała o 2 pkt. proc. mniej wskazań w porównaniu do poprzedniego sondażu.

Najnowszy sondaż partyjny. Pięć partii w Sejmie, Razem wyprzedza Lewicę

Na trzecim miejscu w sondażu znalazła się Konfederacja, na którą oddanie głosu zadeklarowało 11 proc. respondentów. Prawicowe ugrupowanie straciło 1 pkt proc. poparcia w porównaniu do sierpniowego zestawienia CBOS.

Badanie wskazuje, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu dostałyby się samodzielnie dwie lewicowe partie. Partia Razem odnotowała poparcie na poziomie 6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), a tuż za nią uplasowała się Nowa Lewica z wynikiem 5 proc. wskazań (spadek o 2 pkt. proc.).

Sondaż partyjny. Korona, PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Poniżej progu wyborczego znalazły się: Konfederacja Korony Polskiej (4 proc. poparcia, w porównaniu z sierpniem wzrost o 1 punkt), Polska 2050 Szymona Hołowni (3%, wzrost o 1 pkt proc.) oraz PSL (2%, wzrost o 1 pkt proc.).

Żaden z badanych nie zdecydowałby się zagłosować na inne ugrupowanie. 11 proc. respondentów zapytanych o to, na kogo odda głos, odpowiedziało: "nie wiem/trudno powiedzieć". Udział w wyborach zadeklarowało 67 proc. Polaków uprawnionych do głosowania.

Badanie "O czym się mówi" zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,0%) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10,0%) w okresie 1–3 września 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).