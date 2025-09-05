Księżna Kentu Katharine Worsley nie żyje. Dotychczas najstarsza członkini brytyjskiej rodziny królewskiej odeszła w wieku 92 lat. Informację potwierdziła administracja pałacu Buckingham. "Jej Królewska Mość zmarła spokojnie (…) w otoczeniu rodziny" - przekazano w komunikacie.

Katharine Worsley była częścią brytyjskiej rodziny królewskiej jako żona Edwarda, księcia Kentu, wnuka Jerzego V i kuzyna Elżbiety II. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, księżna Kentu zmarła wieczorem 4 września. "Pałac Buckingham z głębokim smutkiem ogłasza śmierć Jej Królewskiej Mości Księżnej Kentu" - napisano.

"Król, królowa i wszyscy członkowie rodziny królewskiej dołączają do księcia Kentu, jego dzieci i wnuków w żałobie po stracie zmarłego i z rozrzewnieniem wspominają wieloletnie oddanie księżnej wszystkim organizacjom, z którymi była związana, jej pasję do muzyki i empatię, jaką darzyła młodych ludzi" - dodano.

Nie żyje Księżna Kentu Katharine Worsley. Żałoba w Wielkiej Brytanii

Brytyjscy reporterzy udostępnili w mediach społecznościowych zdjęcia flagi brytyjskiej w pałacu Buckingham, która w dniu po śmierci księżnej została opuszczona do połowy masztu, a oficjalny komunikat został wydrukowany i wywieszony na balustradach królewskiej rezydencji. W Wielkiej Brytanii trwa żałoba.

🇬🇧 The Duchess of Kent Dies



The flag above Buckingham Palace has been lowered to half-mast following the death of The Duchess of Kent pic.twitter.com/PfaIFQunNz — Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 5, 2025

ZOBACZ: Pogrzeb Giorgia Armaniego dniem żałoby w Mediolanie. Prezydent Włoch żegna ikonę stylu

Księżna Katharine Worlsey urodziła się 22 lutego 1933 r. w Yorkshire. Dorastała w posiadłości rodzinnej w Hovingham Hall jako córka sir Williama Worsleya i lady Joyce Morgan Brunner. Jako pierwsza członkini rodziny królewskiej od czasu uchwalenia Act of Settlement w 1701 roku otwarcie zadeklarowała poparcie katolicyzmu i przejście na to wyzwanie.