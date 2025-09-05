Zerwanie liny umożliwiającej przemieszczanie się po szynach kolejki Gloria w Lizbonie było prawdopodobnie przyczyną wypadku, w którym w środę zginęło 16 osób, a 24 zostały ranne - wynika z pierwszych ustaleń śledczych, badających tragiczne zdarzenie. Na dziewięć godzin przed wypadkiem kontrola stanu technicznego liny nie wykazała żadnego defektu

W rozmowie z PAP, proszące o anonimowość osoby mające dostęp do miejsca wypadku przekazały, że potwierdzono zerwanie liny nośnej kolejki. Od środy wieczorem w pobliżu stołecznego Placu Restauradores, gdzie doszło do awarii, trwały czynności w celu ustalanie przyczyn.

ZOBACZ: Tragedia w Lizbonie. Rośnie bilans ofiar po wypadku kolejki

Katastrofa kolejki w Lizbonie. Podano możliwą przyczynę tragedii

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę po 18.00, kiedy kolejka wypadła z szyn, uderzając w jeden z budynków w pobliżu Placu Restauradores. Zginęło 16 osób, a 24 zostały ranne, choć pojawiają się różne liczby, co do poszkodowanych - niektóre źródła podają informację o 22 lub 23 rannych.

Wątpliwości co do bezpośredniej przyczyny tragedii nie ma były przewodniczący Portugalskiej Izby Inżynierów, Carlos Mineiro Alves. Jego zdaniem pękła lina ciągnąca, dzięki której kolejka przemieszczała się.

Alves w rozmowie z telewizją SIC zaznaczył jednak, że konieczne będzie przeprowadzenie rzetelnego śledztwa. Ujawnił on, że przeprowadzona na dziewięć godzin przed wypadkiem kontrola stanu technicznego liny nie wykazała żadnego defektu.

W czwartek wieczorem Pedro de Brito Bogas, szef spółki Carris odpowiedzialnej za miejski transport, w tym m.in. kolejkę linowo-terenową Gloria, zapowiedział uruchomienie wewnętrznego śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy.