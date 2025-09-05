Karolina Bućko rezygnuje ze swojej funkcji. W tle kontrola NIK

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że w piątek przewodnicząca Państwowej Komisji ds. pedofilii Karolina Bućko złożyła rezygnację ze swojej funkcji. Wcześniej Najwyższa Izba Kontroli w czasie kontroli budżetowej ustaliła, że Karolina Bućko przyznała sobie nagrodę finansową bez podstawy prawnej.

Marszałek Hołownia przypomniał na konferencji prasowej, że prezydium Sejmu zgłasza kandydata na przewodniczącego komisji ds. pedofilii i z tych osób Sejm dokonuje potem wyboru.

- Mamy zaplanowane też w przyszłym tygodniu specjalne spotkanie prezydium Sejmu, żeby się do zaproponowania takiej kandydatury Sejmowi przygotować - dodał marszałek.

Karolina Bućko rezygnuje ze stanowiska. W tle kontrola NIK

W lipcu Sejm przyjął raport NIK dotyczący działania Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania pedofilii za rok 2024. Podczas obrad sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozmawiano o nagrodzie, którą przyznała sobie przewodnicząca Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat, za zgodą pięciu członków tej komisji.

Wówczas członkowie Państwowej Komisji w odczytanym oświadczeniu ocenili, że działanie Bućko było bezprawne. Wyjaśnień w tej sprawie domagali się także posłowie.

Nagroda dla szefowej komisji. Karolina Bućko tłumaczy

W lipcu Karolina Bućko odniosła się do nagród i podkreśliła, że "NIK nie stwierdziła żadnej nieprawidłowości z zakresu realizacji zadań merytorycznych (ustawowych), ani z zakresu realizacji gospodarki finansowej za 2024 rok". Zwróciła uwagę, że raport Najwyższej Izby Kontroli przyznał Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 "najwyższą możliwą ocenę - pozytywną".

- Kontrolerzy Izby w swoich zaleceniach, w dokumencie "wystąpienie pokontrolne" oraz wystąpieniach podczas komisji sejmowych, zwrócili jedynie uwagę parlamentarzystom, że należy uregulować kwestię braku jednoznacznych przepisów określających, kto jest właściwy do przyznawania nagród w jednostkach niezależnych od Prezesa Rady Ministrów. Natomiast nie mieli zastrzeżeń odnośnie samego faktu przyznania nagrody - powiedziała Bućko.

Karolinę Bućko na przewodniczącą Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Sejm wybrał 7 grudnia 2023 r. Jej kandydaturę zgłosili posłowie KO, Lewicy i Trzeciej Drogi.