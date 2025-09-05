Historyczna zmiana w USA. Trump wskrzesza Ministerstwo Wojny

Donald Trump wprowadza w Pentagonie historyczną zmianę. Jak poinformował w czwartek bliski współpracownik prezydenta USA, od teraz departament obrony Ameryki przekształci się w departament wojny. Według Białego Domu, to znak dla politycznych wrogów Trumpa.

W piątek prezydent USA Donald Trump podpisze rozporządzenie wykonawcze, w wyniku którego istniejący dotychczas departament obrony USA zmieni swoją nazwę. Od jutra o bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych dbać będzie Ministerstwo Wojny.

Nowy departament w USA. "Gotowość Ameryki do podjęcia wojny"

"Powrót do nazwy ministerstwo wojny w większym stopniu skoncentruje uwagę tego resortu na naszym interesie narodowym i zasygnalizuje przeciwnikom gotowość Ameryki do podjęcia wojny w obronie jej interesów" – czytamy w dokumencie, który prezydent Trump ma sygnować już wkrótce.

Jako pierwszy o nowej decyzji Donalda Trumpa mówił w czwartek podczas wystąpienia w Fort Benning w Georgii szef Pentagonu Pete Hegseth. Sygnały o możliwym zmodyfikowaniu nazwy departamentu obrony USA wychodziły jednak ze środowiska Trumpa dużo wcześniej.

Sam prezydent zapowiedział zmianę nazwę ministerstwa pod koniec sierpnia, bo, jak zaznaczył, USA wygrały obie wojny światowe, mając ministerstwo wojny, a nie obrony.

Ministerstwo Wojny wraca do Stanów po ponad 70 latach

Szef Pentagonu na krótko po potwierdzeniu rewolucji w resorcie obrony zamieścił na swoim profilu na platformie X wymowny wpis.

DEPARTMENT OF WAR https://t.co/uyAZGiklRi — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 4, 2025

Nowa decyzja Trumpa potwierdzona przez magazyn "The Washington Post" to powrót do pierwotnej nazwy resortu z 1789 r., który przemianowano na ministerstwo obrony w 1949 roku. Stało się to za prezydentury Hary'ego Trumana, który połączył ówczesny resort wojny z resortem marynarki wojennej.

Wówczas zmiany dokonano mocą ustawy Kongresu i, jak zaznacza "The Washington Post”, nie jest jasne, czy Donald Trump może zgodnie z prawem zrobić to za pomocą dekretu.