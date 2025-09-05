Wielka gala mieszanych sztuk walki ma się odbyć na terenie Białego Domu w 2026 roku - podaje "Wall Street Journal". Wydarzenie ma być zwieńczeniem wielkiego narodowego święta. Według najnowszych informacji, do których dotarły media, gala federacji UFC będzie miała niezwykłą oprawę. Chęć zorganizowania takiego wydarzenia zgłaszał już wcześniej prezydent Donald Trump.

W lipcu prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że chciałby zorganizować taką galę w Dzień Niepodległości, 4 lipca 2026 roku. Byłoby to w 250. rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości. Termin ostatecznie miał jednak zostać zmieniony na czerwiec.

Swojego entuzjazmu nie krył szef federacji UFC Dana White, który otwarcie popiera Trumpa. Wielokrotnie mówił o tym, że jest w stanie zorganizować wydarzenie, mimo trudności logistycznych, związanych chociażby z umiejscowieniem oktagonu, czyli areny walki.

USA. Gala MMA w Białym Domu. Wyciekły szczegóły

Do szczegółów dotyczących pomysłów na realizację dotarł "Wall Street Journal", a portal Hill potwierdził je bezpośrednio w Białym Domu.

Oktagon ma zostać ustawiony na południowym trawniku Białego Domu, od strony pomnika Jerzego Waszyngtona. Wokół klatki zainstalowane zostaną tymczasowe trybuny, mogące pomieścić nawet do dwudziestu tysięcy widzów. Rozstawione zostaną również wielkie telebimy. Wśród innych pomysłów znalazły się m.in. rozgrzewka zawodników w Białym Domu, a następnie wyjście sportowców z Gabinetu Owalnego.

Jak informują amerykańskie media, inne aktywności związane z wydarzeniem również mają mieć specjalną oprawę. Ważenie zawodników na dzień przed walką ma odbyć się na schodach Mauzoleum Lincolna. To miejsce znane choćby z legendarnego przemówienia Martina Luthera Kinga, które rozpoczął słowami "I have a dream".

USA. Wielka gala UFC w Białym Domu. "Jedno z największych wydarzeń w dziejach"

- To będzie jedno z największych i najbardziej doniosłych wydarzeń sportowych w dziejach. Fakt, że prezydent Trump będzie jego gospodarzem w Białym Domu, pokazuje jego wizję uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych – skomentował dla "Wall Street Journal" Steven Cheung, rzecznik amerykańskiego prezydenta.

Wielkie święto mieszanych sztuk walki zaplanowane jest na kilka dni. Przed głównym wydarzeniem, w National Mall, a więc parku rozciągającym się od pomniku Waszyngtona po Kapitol, będzie można spotkać się z zawodnikami, czy też sprawdzić swoje umiejętności na workach bokserskich.

Zaangażowana w organizację ma być też m.in. córka głowy państwa, Ivanka Trump. Na karcie walk mają znaleźć się pojedynki zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

W Białym Domu mają pojawić się legendy UFC m.in. Conor McGregor i Jon Jones.