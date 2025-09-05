Białoruś wzywa polskiego chargé d'affaires. Protest ws. rzekomego szpiegostwa

Białoruskie MSZ wezwało chargé d'affaires ambasady RP w Mińsku. Tamtejsze władze przekazały protest w sprawie rzekomego szpiegostwa, o które oskarżają obywatela Polski. Polskie władze informują, że sprawę zatrzymania traktują jako "kolejną prowokację reżimu Łukaszenki wymierzoną w Polskę".

Chargé d’affaires ambasady RP w Mińsku Krzysztof Ożanna został wezwany do białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie przekazano mu "stanowczy protest ​​w związku z aktem szpiegostwa, którego dopuścił się obywatel Rzeczypospolitej Polskiej (...) na terytorium Republiki Białorusi" - przekazała państwowa agencja BiełTA.

W depeszy podkreślono również, że Białoruś wysłała Polsce notę z protestem w tej sprawie.

Rzecznik ministra służb specjalnych, Jacek Dobrzyński przekazał, że "aresztowanie naszego obywatela przez białoruskie KGB to kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki wymierzona w Polskę".

Premier: Nie ma mowy, żebyśmy akceptowali tego typu brednie

W piątek premier Donald Tusk poinformował, że polskie służby "absolutnie wykluczają", by aresztowany Polak miał zdobywać tajne materiały.

- Nie ma mowy, żebyśmy akceptowali tego typu prowokacje czy brednie wypowiadane przez stronę białoruską - zaznaczył szef rządu. Wskazał również, że nie ma pełnych informacji, jaki charakter miała wizyta polskiego zakonnika na Białorusi. - Według mojej informacji odwiedzał księdza, swojego znajomego czy przyjaciela, który mieszka czy działa na Białorusi. W tej chwili tyle wiadomo - wskazał premier.

Zapewnił również, że Polska podejmuje działania dyplomatyczne ws. uwolnienia zakonnika. Podkreślił, że rozmawiał w tej sprawie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Polak aresztowany na Białorusi

W czwartek państwowa telewizja "Belarus 1" poinformowała o zatrzymaniu przez białoruskie KGB Polaka. Propagandowe medium przekazało, że mężczyzna miał przy sobie wykradzione, tajne dokumenty z ćwiczeń Zapad-2025. Do aresztowania miało rzekomo dojść w mieście Lepel w obwodzie witebskim. Zatrzymanym mężczyzną jest 27-letni zakonnik.

ZOBACZ: Polak zatrzymany na Białorusi. MSZ: Traktujemy to jako prowokację

Powodem aresztowania, według białoruskich mediów, było otrzymanie przez niego tajnego dokumentu z Północno-Zachodniego Zarządu Operacyjnego. Chodzi o ośmiostronicowe kserokopie dokumentu dotyczącego białorusko-rosyjskich ćwiczeń Zapad-2025.

"MSZ traktuje to zdarzenie jako prowokację. Polska placówka w Mińsku podejmie wszelkie działania dyplomatyczne i prawne w celu pomocy i wsparcia dla polskiego obywatela zatrzymanego przez służby białoruskie" - przekazał rzecznik polskiego resortu dyplomacji Paweł Wroński.