Autokar z turystami wpadł do wąwozu. 15 osób zginęło, kilkanaście jest rannych

Świat
Autokar z turystami wpadł do wąwozu. 15 osób zginęło, kilkanaście jest rannych
AP Photo/Prasanna Pathmasiri
Wypadek autokaru w Sri Lance. Są ofiary śmiertelne

W wypadku autokaru w Sri Lance, do którego doszło w czwartek wieczorem, zginęło co najmniej 15 osób. Według wstępnych ustaleń policji, mężczyzna kierujący pojazdem jechał ze zbyt dużą prędkością i w pewnym momencie stracił nad nim panowanie.

Co najmniej 15 osób zginęło, a 16 zostało rannych w czwartkowym wypadku autokaru przewożącego około 30 turystów w centralnej części Sri Lanki - poinformowała w piątek agencja AFP, powołując się na lokalną policję. Autokar niespodziewanie zjechał z drogi i spadł w przepaść.

 

Lokalna policja potwierdziła, iż wśród rannych pasażerów znajduje się pięcioro dzieci.

 

ZOBACZ: Polak zatrzymany na Białorusi. MSZ: Traktujemy to jako prowokację

 

Policja wciąż wyjaśnia szczegóły zdarzenia. Z dostępnych informacji, przekazywanych przez media, wynika, że autokar najpierw uderzył w inny pojazd, a następnie spadł do wąwozu. Do wypadku doszło w górzystym rejonie Ella, położonym około 280 kilometrów na wschód od stolicy kraju, Kolombo.

Co najmniej 15 ofiar, liczba rannych wciąż rośnie. Wypadek autokaru w Sri Lance

Służby ratunkowe wciąż prowadzą akcję w miejscu tragicznego wypadku. W sieci pojawiły się już pierwsze amatorskie zdjęcia i nagrania świadków zdarzenia.

 

Agencja AFP zwróciła uwagę, że jest to najtragiczniejszy pod względem liczby ofiar wypadek drogowy w Sri Lance od maja br., kiedy autokar spadł do wąwozu w regionie Kotmale. Śmierć poniosło wówczas 23 pasażerów pojazdu. 

 

Na drogach w Sri Lance każdego roku ginie około 3 tys. osób. Śmiertelne wypadki autokarowe w górzystych rejonach Sri Lanki najczęściej spowodowane są zbyt wysoką prędkością kierujących.

WIDEO: Powitanie Alaksandra Łukaszenki w Chinach
Maria Kosiarz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
SRI LANKAŚWIATWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 