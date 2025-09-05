Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt związany z weryfikacją świadczeń dla Ukraińców w Polsce. Ustawa zawiera też przepisy dotyczące legalności pobytu między innymi uchodźców wojennych z Ukrainy.

- Ten projekt został wczoraj rekomendowany na poziomie wiceministrów do Rady Ministrów. Wszystkie kwestie fundamentalne zostały wyjaśnione; pozostaje jeszcze kilka kwestii technicznych, które przed posiedzeniem Rady Ministrów zostaną wyjaśnione i zapisane w projekcie - mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.

Dodał, że projekt jest kompleksowy, co oznacza, że ma m.in. stymulować cudzoziemców do podejmowania zatrudnienia w Polsce.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa we wtorek został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W czwartek projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

800 plus dla Ukraińców. Szczegóły nowego projektu

Projekt zakłada przedłużenie do 4 marca 2026 r. okresu, w którym pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, jest uznawany za legalny oraz związanego z tym dostępu do rynku pracy. Jednocześnie wprowadza rozwiązania uszczelniające system udzielania wsparcia i likwiduje niektóre dotychczas obowiązujące rozwiązania nadzwyczajne.

ZOBACZ: Burza wokół 800 plus dla Ukraińców. "Próba bezczelnego zastawienia pułapki"

Zgodnie z propozycją, prawo do świadczenia wychowawczego dla cudzoziemców z państw trzecich będzie powiązane z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy i z nauką dzieci w polskiej szkole.

WIDEO: Prezydent Radomia o katastrofie F-16. "Bałem się słów wicepremiera" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / polsatnews.pl / PAP