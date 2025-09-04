- 26 krajów formalnie zobowiązało się do wysłania swoich wojsk do Ukrainy w charakterze sił bezpieczeństwa - ogłosił Emmanuel Macron. Prezydent Francji ujawnił ustalenia ze spotkania tzw. koalicji chętnych, które odbywało się w Paryżu.

Kilka minut po godzinie 16 rozpoczęła się konferencja prasowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Politycy opowiedzieli o ustaleniach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa, które zapadły w trakcie spotkania tzw. koalicji chętnych, a także późniejszej rozmowie z Donaldem Trumpem.

- Chcemy dostarczyć środki, aby ukraińska armia była w stanie oprzeć się Rosji i działać odstraszająco to jest pierwszy filar tych gwarancji bezpieczeństwa. Tutaj mamy zgodę wszystkich krajów (35, które należą do koalicji - red.) - podkreślił prezydent Francji.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Macron o szczegółach

Drugim filarem gwarancji bezpieczeństwa jest natomiast misja stabilizacyjna w Ukrainie.

- 26 krajów formalnie zobowiązało się do wysłania swoich wojsk do Ukrainy w charakterze sił bezpieczeństwa lub do obecności na lądzie, morzu i w powietrzu, aby zapewnić bezpieczeństwo terytorium Ukrainy - stwierdził Macron, dodając jednocześnie, że jednostki trafią tam "natychmiast po zawieszeniu broni lub zawarciu pokoju".

Emmanuel Macron jednocześnie podkreślił, że "celem tych sił nie jest prowadzenie wojny przeciwko Rosji, tylko zagwarantowanie pokoju i danie sygnału, że w momencie zawieszenia broni będzie ono przestrzegane".

Zaznaczył również, że USA jasno zadeklarowały wolę uczestnictwa w gwarancjach bezpieczeństwa.

Dodał, że następnym krokiem będzie zmierzanie do rozmów czterostronnych, w których uczestniczyłaby Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone oraz przedstawiciele tzw. koalicji chętnych. - Jeśli Rosja odmówi, jesteśmy w stanie wprowadzić wspólnie z USA kolejne sankcje. I to była też wola prezydenta Donalda Trumpa, którą wyraził też w czasie naszej rozmowy - oznajmił.

Spotkanie koalicji chętnych. Prezydent Ukrainy o ustaleniach na szczycie

Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji prasowej w mediach społecznościowych pojawił się wpis Wołodymyra Zełenskiego, w którym ukraiński przywódca krótko podsumował spotkanie tzw. koalicji chętnych.

"Wszystkich łączy pragnienie zakończenia tej wojny trwałym pokojem i długoterminowym bezpieczeństwem. Szczegółowo omówiliśmy gotowość każdego kraju do wniesienia wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa na lądzie, morzu, w powietrzu i w cyberprzestrzeni" - napisał.

"Uzgodniliśmy stanowiska i omówiliśmy elementy gwarancji bezpieczeństwa. Jestem wdzięczny każdemu z osobna za zrozumienie, że główną gwarancją bezpieczeństwa jest silna armia ukraińska" - dodał.

Prezydent Ukrainy bezpośrednio zwrócił się także do Donalda Trumpa, któremu podziękował za zaangażowanie w proces pokojowy.

"Chciałbym szczególnie podziękować prezydentowi Trumpowi za wszystkie jego wysiłki na rzecz zakończenia tej wojny i za gotowość Ameryki do udzielenia Ukrainie wsparcia ze swojej strony" - podkreślił polityk.