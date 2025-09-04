Samochód wjechał w grupę ludzi w Berlinie. Wśród rannych po wypadku jest wiele dzieci, jeden z opiekunów został "poważnie ranny" - podał "Bild". Według ustaleń dziennika na miejscu przebywało kilka grup młodzieżowych.

Jak podaje niemiecki tabloid, w czwartek około godziny 13:10 w rejonie Seestraße w Berlinie (na rogu ulicy Dohnagestell) doszło do poważnego wypadku. Kierowca samochodu marki BMW zboczył z jedni i - poruszając się chodnikiem - wjechał w tłum ludzi. Na ten moment wiadomo, że poszkodowanych zostało kilka dzieci, natomiast poważnie ranny jest ich opiekun.

Wjechał w grupę ludzi w Berlinie. Sprawca zatrzymany przez policję

Grupy młodzieżowe składać miały się z osób w wieku od 7 do 8 lat. Z 15 dzieci, troje zostało "lekko rannych" - ustalił "Bild". Wraz z opiekunem przewieziono ich do pobliskiej kliniki Virchow.

Kierowca BMW nie odniósł obrażeń. Na miejscu został wstępnie przesłuchany przez policję. Działania prowadzą także służby śledcze i straż pożarna, która zabezpieczyła teren i zaopiekowała się pozostałymi dziećmi. Jak wynika z informacji podanych przez "Tagesspiegel", policja zakłada wypadek.