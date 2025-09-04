Seria spotkań Sikorskiego w Waszyngtonie. W tle wojna w Ukrainie

Radosław Sikorski podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przebywa z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych. - W Waszyngtonie zaplanowanych jest kilka ważnych spotkań - poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński. Jak przekazał, szef resortu ma także rozmawiać ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa do Ukrainy Keithem Kelloggiem. Chodzi o omówienie kilku priorytetowych kwestii.

We wtorek wicepremier Radosław Sikorski spotkał się w Miami z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. W czwartek natomiast - jak poinformował rzecznik ministerstwa na konferencji prasowej - Sikorski udał się do Waszyngtonu.

 

- W Waszyngtonie zaplanowanych jest kilka ważnych spotkań. Są to rozmowy z bardzo istotnymi think tankami, spotkania z mediami, a także z istotnymi politykami amerykańskimi - powiedział rzecznik Paweł Wroński.

Spotkanie Radosława Sikorskiego z Keithem Kelloggiem

Jednym z ważniejszych punktów oficjalnej wizyty mają być rozmowy z członkami amerykańskiej administracji prezydenta Donalda Trumpa. Ponadto szef MSZ ma odbyć dyskusję z dyplomatą, który odpowiada za kwestię zakończenia wojny w Ukrainie.

 

- Pan minister spotka się ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa na Ukrainę, Keithem Kelloggiem. Będzie też rozmawiał w izbie reprezentantów z przedstawicielami obu partii amerykańskich - przekazał Wroński.

 

Tematami rozmów mają być relacje transatlantyckie, zwłaszcza w świetle wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu

Koalicja chętnych i delegacja Sikorskiego. "Te rzeczy splatają się ze sobą"

Rzecznik MSZ wspomniał, o odbywającej się w czwartek konferencji tzw. koalicji chętnych. - Te rzeczy splatają się ze sobą - zaznaczył, wskazując na rozmowy europejskich liderów i wizytę Sikorskiego w USA.

 

Wspomniana konferencja państw, które są gotowe wspierać Ukrainę po zakończeniu konfliktu, ma miejsce w Paryżu. Szczyt we Francji to pierwsze spotkanie koalicji chętnych po sierpniowych rozmowach w Waszyngtonie, na którym przywódcy europejscy i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dyskutowali z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

 

Polskę na paryskim wydarzeniu reprezentuje premier Donald Tusk. O godz. 11 szef polskiego rządu został powitany we francuskiej stolicy.

Patryk Idziak / mjo / polsatnews.pl
