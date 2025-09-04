Tysiące firm rozważa skrócenie czasu pracy. "Kończymy z procederem wyzysku"
Polskie firmy coraz liczniej zgłaszają chęć do udziału w pilotażowym programie skrócenia czasu pracy. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły już setki wniosków, a przedsiębiorców rozważających krótszy wymiar dziennej pracy w swoich firmach przybywa z dnia na dzień.
W czwartek we Wrocławiu na konferencji prasowej ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że aplikacji do pilotażowego programu skrócenia czasu pracy przybywa niemal z godziny na godzinę.
- Jeszcze wczoraj na Forum Ekonomicznym w Karpaczu mówiłam, że wniosków jest ponad 200, a dzisiaj kompletnie uzupełnionych jest ich prawie trzysta. Każdego dnia liczba zainteresowanych pracodawców rośnie - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.
Nowy ministerialny program. Szanse dla najmłodszych pracowników
Przypomniała, że nabór ruszył od połowy sierpnia, a wnioski są przyjmowane do 15 września. Obecnie, oprócz zatwierdzonych prawie 300 wniosków, analizowanych jest złożonych już ponad 1,5 tysiąca aplikacji.
- Program jest atrakcyjną szansą na przetestowanie tego, co w mojej ocenie jest nieuchronne. Prędzej czy później w ślad za postępem technologicznym, w ślad za przemianami demograficznymi nadejdzie także ten moment, że po ponad stu latach od wprowadzenia ośmiogodzinnego dnia pracy ten czas pracy będzie krótszy – powiedziała.
Dziemianowicz-Bąk na Forum Ekonomicznym w Karpaczu stwierdziła, że jej nowy projekt ma w szczególności ułatwić start na rynku pracy najmłodszym, dopiero rozpoczynającym swój zawodowy staż pracownikom.
"Kończymy z procederem wyzysku młodych ludzi, pracowników wkraczających na rynek pracy, czy osób, które chcą zmienić branżę i zdobywają nowe doświadczenie, robią pierwsze kroki w nowym zawodzie - mówiła ministra.
Skrócony czas pracy. Przedsiębiorcy składają wnioski do ministerstwa
Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie narzuca pracodawcom stosowanie konkretnego modelu skrócenia zmian zatrudnionych pracowników. Metod na wypróbowanie nowego systemu jest wiele - może to być zarówno skrócenie czasu pracy do 4 dni w tygodniu, 6-7 godzin dziennie lub wydłużenie urlopów wypoczynkowych.
Pilotaż potrwa od 1 stycznia 2026 do końca grudnia przyszłego roku.